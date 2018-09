Boygroup thường "flop" nhạc số? Điều đó không nằm trong từ điển của 4 nhóm nam này

Ở Kpop, girlgroup thường có thành tích nhạc số nhỉnh hơn boygroup vì thị hiếu nghe nhạc của công chúng. Theo OSEN, các nhóm nam thường phải mất từ 2 đến 5 năm mới có thể thu hút đủ sự chú ý của công chúng, gầy dựng fan và từ đó mới đạt được những con số ấn tượng trên các trang web nghe nhạc trong nước. Tuy nhiên, trong số cũng có một vài nhóm nam ngoại lệ, các chàng trai này không chỉ có thứ hạng vô cùng ổn định trong Top 100 của Gaon mà còn sở hữu cả ca khúc đạt 100 triệu lượt stream. Đây được xem là những boygroup "tường thành" thế hệ mới ở mảng nhạc số.



BTS

BTS là nhóm nam duy nhất có đến 2 ca khúc đạt 100 triệu lượt stream trên Gaon – "Spring Days" và "DNA". Điều này chẳng có mấy bất ngờ khi bản tình ca mùa xuân của boygroup nhà Big Hit được đánh giá rất cao về phần hình ảnh lẫn giai điệu. Với "DNA", đây là ca khúc giúp nhóm trở thành cú bùng nổ tại Billboard Music Awards 2017. Dù được phát hành từ tận năm ngoái nhưng đến thời điểm này này, cả "Spring Days" và "DNA" đều vẫn lọt Top 100 của Gaon.



MV "Spring Day" - BTS

MV "DNA" - BTS

WINNER

Sau khi WINNER ra mắt và tạo được cú hit lớn với các ca khúc đầu tay, nhóm dừng hoạt động trong khoảng thời gian khá dài đối với một tân binh. Bên cạnh đó, boygroup của YG còn gặp phải vấn đề lục đục nhân sự khi Nam Taehyun rời nhóm. Khi WINNER comeback với đội hình mới 4 thành viên, nhóm đã đem đến một hiện tượng làm chao đảo cả Kpop mang tên "Really Really". Đây được xem là bản hit đi ngược với các thể loại âm nhạc lẫn hình tượng mà trước đó nhóm theo đuổi. Sự thay đổi này đã giúp nhóm đạt được những thành công không ngờ đến và đưa WINNER trở thành boygroup đầu tiên đạt 100 triệu lượt stream trên Gaon.

MV "Really Really" - WINNER

iKON

Trong danh sách này tất nhiên không thể thiếu iKON – chủ nhân của bản hit quốc dân "Love Scenario". Bản hit được xem là cú thúc đẩy vượt trội trong danh tiếng của boygroup nhà YG. Bên cạnh đó, với giai điệu dễ nghe dễ thuộc, "Love Scenario" còn thu hút một đối tượng mà không ai ngờ đến – Các em bé thuộc lứa tuổi mầm non. Vì thế mà không đầy nửa năm, "Love Scenario" đã đạt 100 triệu lượt stream và đến nay vẫn còn giữ những vị trí cao trên BXH.

MV "Love Scenario" - iKON

Wanna One

Non trẻ nhất trong dàn boygroup "tường thành" nhạc số thế hệ mới là Wanna One. Với xuất phát điểm từ Produce 101 mùa thứ 2, nhóm vốn đã có sự phổ biến nhất định. Do đó, màn ra mắt của 11 thành viên vô cùng được trông đợi. Ca khúc đầu tay của Wanna One – "Energetic" không chỉ đem về cho các chàng trai hàng loạt chiếc cúp trên show âm nhạc mà còn giúp Wanna One ghi tên mình vào danh sách những nhóm nam hiếm hoi sở hữu 100 triệu lượt stream trên Gaon.



"Energetic" MV - Wanna One

Nguồn tham khảo: OS