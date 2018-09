Bỏ về Mỹ 1 tháng để "cắt đứt" với Kiều Minh Tuấn nhưng khi trở lại An Nguy vẫn "chọn con tim chứ không nghe lý trí"

Mới đây, thông tin được đăng tải trên trang tin 2sao về việc An Nguy thừa nhận có tình cảm Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng dậy sóng. Cụ thể, An Nguy cho biết có những thời điểm cô thấy rất có lỗi với chuyện tình cảm này. Và đó cũng là lý do tại sao sau khi kết thúc phim, An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn. "Mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được" - An Nguy bày tỏ.

Theo nguồn tin đang lan truyền trong giới thạo tin showbiz, An Nguy đã trở về Mỹ một tháng. Nữ diễn viên chia sẻ đây là khoảng thời gian cô muốn chạy trốn tình cảm của chính mình. Nhưng khi trở lại Việt Nam, An Nguy vẫn chạy theo con tim chứ không thể nghe lý trí. Hiện tại, cô chưa thể gỡ bỏ tình cảm của mình với đàn anh. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn chỉ nói lời xin lỗi vì đã dẫn bạn diễn của mình vào một rắc rối khó gỡ về mặt cảm xúc.