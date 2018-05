Bình An khoe ảnh cởi trần, nhưng tất cả những gì người khác hâm mộ lại là cơ bụng 6 múi của... bố chàng hot boy

Dù thời gian gần đây không có hoạt động gì nổi bật nhưng hotboy Bình An (Alvin Ichi) vẫn là một cái tên cực hot trên MXH. Anh chàng sở hữu nửa triệu người theo dõi trên trang Facebook cá nhân và hơn 100k followers trên Instagram.

Càng ngày, người ta càng phải công nhận rằng Bình An đang đẹp lên trông thấy. Chàng hotboy cao ráo nhưng "lòng khòng" và có phần hơi ốm yếu năm nào giờ đã được thay thế bằng một Bình An rắn rỏi, săn chắc nhờ vào việc tập luyện và ăn uống điều độ.

Bình An khi đứng một mình rõ là hút mắt!

Mới đây, Bình An và bố của mình đã có một chuyến đi Phú Quốc nhân dịp hè về. Ngoài việc càn quét các thể loại hải sản tươi ngon thì chàng hotboy của chúng ta cũng không quên tranh thủ tắm biển, nhân thể nhá hàng một chút quả body "ngon nghẻ" của mình.

Nhưng với bức ảnh này thì bố của Bình An đã chiếm trọn spotlight mất rồi!

Nhưng thành quả những tháng ngày tập luyện của Bình An đã bị lu mờ hoàn toàn trước chính... bố của anh chàng. Ừ thì múi bụng của Bình An đẹp đấy, ngực cũng rõ là săn chắc, tuy nhiên nếu so với thân hình của bố thì vẫn còn thua vài bậc đấy nhé!

Dù đã lớn tuổi nhưng có thể thấy bố của Bình An vẫn sở hữu một thân hình mơ ước của biết bao thanh niên trai tráng. Cơ bắp thì cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy rõ ràng, đã vậy da của chú lại còn hơi rám nắng, rất hợp với không khí biển xanh, cát trắng, nắng vàng xung quanh.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này của Bình An đã nhận được gần 10k like. Bình An có vẻ rất tự hào về bố khi viết caption là "Tôi đã nói rồi, thần tượng vĩ đại của cuộc đời tôi đó!" Không chỉ có các fan mà ngay cả những bạn bè nổi tiếng của Bình An như MC Phan Anh, người mẫu Cao Thiên Trang hay ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng phải vào "ngả mũ" trước bố của Bình An.

Có bố ngầu như thế này, bảo sao Bình An cũng phải phấn đấu liên tục để không bị thua kém cơ chứ!