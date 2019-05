Biến da thâm sạm thành sáng mịn không tỳ vết, nàng blogger tiết lộ combo serum vitamin C và kem chống nắng thần thánh

Nếu như kem chống nắng bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời thì serum vitamin C lại giúp làm da đều màu, mờ thâm nám, và tăng khả năng bảo vệ da. Sự kết hợp của bộ đôi này còn giúp tăng hiệu quả gấp bội. Và minh chứng từ nàng blogger dưới đây chính là ví dụ cho thấy hiệu quả thần thánh của bộ đôi này.

Karley Kiker là một blogger, đang làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Trong một chuyến đi du lịch, vì không dùng kem chống nắng đều đặn nên làn da của cô đã bị thâm sạm, cháy nắng thấy rõ. Sau đó cô đã quyết định sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng mỗi ngày để cải thiện. Mới đầu bộ đôi này sẽ giúp làm đều màu da, sau đó giúp làm mờ vết thâm nám, đem lại làn da sáng mịn không tỳ vết.

Sản phẩm mà Karley đã sử dụng đó là serum KLAIRS Freshly Juated Vitamin Drop và kem chống nắng MISSHA's All Around Safe Block Essence Sun Milk. Trong khi serum vitamin C của Klairs có chứa 5% axit ascorbic khá nhẹ nhàng, giúp cải thiện nâng tông từ từ, không khiến da bị kích ứng hay bong tróc. Thì kem chống nắng của Missha lại có kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại màng trắng, hay khiến da bị kích ứng nổi mụn.

Tất nhiên trong chu trình dưỡng Karley còn có thêm nhiều sản phẩm khác như sữa rửa mặt, toner hoặc mặt nạ. Tuy nhiên kem chống nắng và serum vitamin C là 2 sản phẩm chủ chốt nhất giúp làn da của cô thay đổi ngoạn mục.

Bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng thần thánh mà cô nàng này đã dùng

Câu chuyện của Karley lại một lần nữa tiếp thêm động lực cho các tín đồ làm đẹp về việc sử dụng combo kem chống nắng và serum vitamin C. Karley cũng chia sẻ giờ đây cô đã thấy tầm quan trọng của kem chống nắng; cô luôn dùng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 50 trở lên mỗi ngày, đội mũ mỗi khi ra ngoài.

Dĩ nhiên bạn không nhất thiết phải bắt chước y hệt những sản phẩm của Karley mà có thể thay đổi để phù hợp với bản thân. Nhưng hãy luôn nhớ rằng kem chống nắng luôn rất quan trọng, nhất là khi đi du lịch thì càng cần tích cực dùng kem chống nắng hơn nữa. Ngoài ra, cũng đừng quên xây dựng chu trình chăm sóc da kỹ lưỡng, có thể kết hợp thêm serum vitamin C và kem chống nắng để có được làn da láng mịn như ao ước.

Nguồn: A Short Enggement