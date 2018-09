Bị “nuốt” thẻ, nam thanh niên ở Phú Quốc đập hỏng máy ATM

Chiều 16- 9, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đang tạm giữ một nam thanh niên đập hỏng máy ATM của Ngân hàng Sacombank đóng trên địa bàn thị trấn An Thới.

Máy rút tiền bằng thể ATM đã bị S. đập hỏng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15-9, V.M.S. (29 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) đến máy ATM của Ngân hàng Sacombank (đặt gần cổng vào khách sạn M.) để rút tiền. Trong lúc thực hiện thao tác rút tiền, thẻ ATM của S. bị máy "nuốt". Bực tức, S. đã đập hỏng máy ATM.

Theo một cán bộ của Công an thị trấn An Thới, qua kiểm tra máy ATM thì phát hiện bị hỏng phần màn hình, khe bỏ thẻ và khe lấy tiền. Sự việc được nhân viên của Ngân hàng Sacombank thu hồi hết tiền ở máy ATM để tránh bị mất.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế và tạm giữ S. để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.