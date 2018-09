Bị mù và không chút tiếng Anh nào, cô bé người Philippines vẫn gây bão MXH vì cover quá hoàn hảo bản hit của Whitney Houston

Gần đây, một đoạn video quay lại cảnh một cô bé có tên Elsie đến từ Philippines với giọng hát ngọt ngào đã gây sốt trên các trang MXH. Điều đặc biệt là Elsie bị mù và không hề biết một chút tiếng Anh nào, nhưng lại có thể cover được bản hit "I will always love You" của ngôi sao người Mỹ - Whitney Houston không thua kém gì bản gốc.



Trong đoạn phim, Elsie say sưa hát bài "I will always love You" theo phong cách Acapella, khiến những người xung quanh ngạc nhiên vì có thể lên được tất cả những nốt cao trong một màn trình diễn đầy cảm xúc. Mọi người đều bất ngờ khi biết rằng cô bé thậm chí còn chưa bao giờ được đến trường và bị khiếm thị.

Elsie sống trong một làng chài nhỏ ở Philippines, và học thuộc các bài hát, kể cả bài hát tiếng Anh chỉ sau nhiều lần nghe đi nghe lại chúng.

Sau khi đoạn video về cô bé tài năng Elsie được đăng tải lên Facebook, nó đã đạt được đến hơn 30.000 lượt xem. Cư dân mạng đã để lại hàng nghìn bình luận ngạc nhiên bởi giọng hát trời phú quá mức tuyệt vời của cô bé. Nhiều người còn bày tỏ, nếu như nhắm mắt lại và thưởng thức, thì bản cover này gần như giúp cho mọi người được nhìn thấy sự hiện diện của Whitney Houston khi giọng ca huyền thoại người Mỹ ở thời hoàng kim.

Các Netizen liên tục dành lời khen cho Elsie: "Cô bé thật đẹp và giọng hát của em thực sự khiến tôi bật khóc, nó quá tuyệt vời."

Một người khác nói: "Cần có một công ty âm nhạc nào đó chiêu mộ cô bé này về. Giọng hát này đúng là một điều kì diệu."

Câu chuyện về Elsie khiến cho nhiều người cũng nhớ đến một bé có tên là Julia Mariza Ceja đến từ Mexico. Julia bị mù, mắc chứng tự kỷ, và còn bị một dạng rối loạn thần kinh đặc trưng khi lặp lại những lời nói của người khác một cách vô thức. Tuy nhiên, em cũng sở hữu một giọng hát tuyệt vời thiên bẩm.

Giống như Elsie, cô bé không nói tiếng Anh, nhưng vẫn có thể học các bài hát bằng cách bắt chước những âm thanh quen thuộc. Bất chấp rào cản ngôn ngữ và khuyết tật của mình, Julia không ngại chia sẻ giọng hát của cô bé đến với tất cả mọi người. Âm nhạc chính là cầu nối giúp những cô bé như Elsie và Juilia có thể vượt lên chính bản thân mình và hoà nhập được với thế giới.



(Theo Ladbible)