Bé trai 10 tháng tuổi ở Nghệ An hóc xương cá gần 1 cm

Cách đây 3 ngày, Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân N.N.U (10 tháng tuổi, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong tình trạng thở rít, khò khè, khóc nhỏ và khàn tiếng.

Khai thác từ người thân, gia đình không biết bé bị hóc xương cá, chỉ thấy cháu có biểu hiện khóc khàn tiếng, thở nghe tiếng rít nên cho đi một bệnh viện ở huyện kiểm tra.

Dị vật là xương cá dài gần 1 cm

Bé được điều trị với chẩn đoán viêm phế quản, sau 8 ngày bệnh không giảm, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi được các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi, hội chẩn chuyên môn và đi đến kết luận cháu bé bị dị vật khí quản.

Ngay sau đó, bệnh nhi được tiến hành soi cấp cứu gắp dị vật dưới gây mê tĩnh mạch và lấy ra dị vật xương cá dài gần 1cm trong lòng khí quản.

BS Đoàn Nhân Chính, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An), trưởng kíp mổ cho biết: "Đây là một ca bệnh khó do bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi, người nhà bệnh nhân không chứng kiến lúc bệnh nhân bị hóc. Việc khai thác tiền sử khó khăn, do đó yêu cầu bác sĩ cần có chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng để đưa ra chẩn đoán chính xác từ đó có biện pháp xử trí nhanh chóng để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân".

Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.