Bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên khống chế hiếp dâm

Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Minh Thương (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 14 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú tỉnh Bình Dương).

Hình minh hoạ.

Theo điều tra ban đầu, Thương và bé Nhung có quen biết với nhau. Ngày 2/7, Thương rủ bé Nhung đi chơi tại phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nam thanh niên dùng vũ lực khống chế bé Nhung để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, Thương yêu cầu bé gái 14 tuổi không được nói với ai.

Bé Nhung đã tới trình báo công an. Công an đã lấy lời khai bé Nhung và mời Thương lên làm việc. Qua làm việc, nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.