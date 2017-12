Chiều 25/12, công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp với Đội CSGT 1-7 (thuộc phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ thành công 4 đối tượng đang vận chuyển pháo đi tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 25/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc xe ngoại tỉnh mang biển kiểm soát 43C-167.. đang di chuyển trên quốc lộ 7B, khu vực thị trấn Yên Thành, có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã triển khai lực lực lượng chặn bắt.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe bán tải chở 326 bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất loại 36 quả. Tổng 11.736 quả có trọng lượng là 450kg.

Thời điểm này, tài xế khai là Phan Văn Liêm (SN 1983, trú tại khu 1, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam). Ngoài ra, các đối tượng đi cùng tên: Lê Đức Vũ (SN 1986 trú tại Ngọc Hồi, Kon Tum); Bùi Văn Bình (SN1977, trú tại Đại Lộc, Quảng Nam) và Võ Đức Tam (SN1984, trú tại Ngọc Hồi, Kon Tum).

Phương tiện và tang vật vụ án

Hiện tại cơ quan công an huyện Yên Thành đang tiến hành tạm giữ các đối tượng, phương tiện và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.