Bất ngờ gặp sự cố âm thanh trên sân khấu, đây là phản ứng chuyên nghiệp của ca sĩ Vpop khiến fan thán phục

Thu Minh phản ứng khéo léo khi hai lần gặp sự cố âm thanh trên sân khấu

Là khách mời đặc biệt trong một sự kiện âm nhạc tại TP. HCM có sự quy tụ của các nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc và Việt Nam, Thu Minh bất ngờ gặp sự cố sân khấu ngoài ý muốn. Âm thanh của sân khấu bất ngờ tắt phụt khiến cho nữ ca sĩ và khán giả ngỡ ngàng. Tuy nhiên, với sự động viên của hàng ngàn khán giả có mặt cùng kinh nghiệm 25 năm trên sân khấu, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại phong độ và tiếp tục thể hiện ca khúc mới phát hành mang tên "Forever 20".

"Forever 20" - Thu Minh (live)

Thu Minh

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ gặp sự cố âm thanh trong đêm nhạc giao lưu với nước bạn. Vào năm 2012, trong chương trình âm nhạc có sự xuất hiện của nhóm Wonder Girls, Thu Minh cũng từng gặp tình huống tương tự khi phần âm thanh từ bài hát đến micro của nữ ca sĩ bỗng dưng nhỏ dần lại.

Âm thanh yếu đi trông thấy khiến giọng hát của cô bị xuống thấp dù Thu Minh đang rất sung sức. Mặc dù vậy, chủ nhân hit "Bay" đã bình tĩnh xử lí tình huống khéo léo trong sự động viên, cổ vũ của người hâm mộ.

Thu Minh gặp sự cố âm thanh tại M LIVE MO.A 2012 VIET NAM

Sơn Tùng M-TP sẵn sàng phiêu theo nhạc cùng khán giả khi gặp sự cố âm thanh

Sơn Tùng M-TP cũng từng gặp sự cố âm thanh khi trình diễn trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Cụ thể, khi giọng ca quê Thái Bình đang hát phần chuyển tiếp cuối bài của ca khúc "Cơn mưa ngang qua" thì bỗng dưng nhạc đoạn điệp khúc vang lên. Giọng ca "Lạc trôi" ngơ ngác chỉ vài giây rồi sau đó tiếp tục phiêu theo nhạc dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả bên dưới.



Sơn Tùng M-TP đứng hình khi gặp sự cố trên sóng trực tiếp

Noo Phước Thịnh yêu cầu tắt nhạc, hát chay cùng khán giả khi gặp sự cố âm thanh

Tham gia biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội vào tháng 4/2017, Noo Phước Thịnh khiến khán giả bùng nổ khi thể hiện những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi. Tuy nhiên, màn biểu diễn "Cause I Love You" không suôn sẻ khi anh liên tục gặp sự cố âm thanh. Trước tình huống này, HLV The Voice đã phải tạm dừng vài giây, yêu cầu tắt nhạc để anh hát chay cùng khán giả. Đông đảo người hâm mộ đều thuộc lời và nhiệt tình hát theo ca khúc của anh.

Noo Phước Thịnh tài tình ứng biến khi gặp sự cố trên sân khấu

Noo Phước Thịnh trong chương trình hôm đó.

Hương Tràm nhiệt tình giao lưu với khán giả, yêu cầu bật lại nhạc khi gặp sự cố âm thanh

Cùng với Ailee và Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm là khách mời biểu diễn đặc biệt trong đêm nhạc kỉ niệm 25 năm quan hệ Việt – Hàn đã diễn ra tại trước sảnh Nhà Hát Lớn Hà Nội tháng 12/2017. Tuy nhiên, vừa hát được câu đầu bản hit "Em gái mưa", nữ ca sĩ bất ngờ gặp phải sự cố âm thanh, khiến cô bị nhầm nhịp, phải dừng lại khá lâu và lên tiếng: "Có thể bật lại cho tôi được không ạ? Lộn nhạc mất rồi!".

Trong lúc chờ ekip âm thanh khắc phục, Hương Tràm nhanh trí giao lưu với khán giả một cách hóm hỉnh. Cô chia sẻ: "Không sao cả, sai một chút thì mình hát lại. Hà Nội hôm nay hơi lạnh, mọi người cổ vũ cho Hương Tràm nhiều hơn nào".

Hương Tràm gặp sự cố khi hát live Em gái mưa