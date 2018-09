Bật mí nơi nghỉ dưỡng sang chảnh của Diễm My 9X tại Đà Lạt

Dành nhiều thời gian để làm việc nhưng Diễm My 9X vẫn ưu tiên sức khoẻ và tinh thần nên cô luôn dành những khoảng thời gian nhất định để du lịch, lấy lại năng lượng tươi mới. Thông thường, nữ diễn viên sẽ chọn những nghỉ dưỡng du lịch ở những địa điểm nổi tiếng ở các nước trên thế giới. Cô muốn vừa nghỉ ngơi lại vừa có dịp thưởng thức ẩm thực cũng như tìm hiểu văn hoá các nước. Tuy nhiên, có những khoảng thời gian quá bận, các dự án liên tục đến khiến Diễm My 9X không thể có những chuyến đi dài hơi như trước. Cô bắt buộc phải chọn một địa điểm lí tưởng để bản thân có những trải nghiệm thú vị và thoải mái nhất. Vốn là người khá khó tính trong việc lựa chọn các địa điểm cũng như dịch vụ khách sạn, resort, Diễm My 9X đã săn lùng khá nhiều nơi nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Bởi nếu nơi du lịch đẹp thì các dịch vụ đi kèm như khách sạn, phòng ốc, thức ăn... lại không được như mong muốn. Một khoảng thời gian dài, người đẹp đau đầu vì việc chọn địa điểm du lịch trong nước thật lí tưởng.

Swiss-Belresort Tuyền Lâm Đà Lạt

Mới đây, Diễm My 9X vừa tìm được “bí kíp cho riêng mình”. Bạn bè khá bất ngờ vì những hình ảnh chụp trong chuyến du lịch mới nhất của mình. Vì dù đang ở Việt Nam nhưng không gian resort nghỉ dưỡng và các địa điểm tham quan lại sang trọng, đẳng cấp và cực lãng mạn như một “Tiểu Paris”. Diễm My 9X bật mí đó là Swiss-Belresort Tuyền Lâm tọa lạc tại khu du lịch quốc gia – Hồ Tuyền Lâm. Đây là một kiến trúc đồ sộ với thiết kế theo phong cách kiến trúc Anglo-Normand, được coi là sự mới lạ tại vùng đất cao nguyên này với một resort mang hơi hướng vùng miền quê của hai nền văn hoá kiến trúc văn minh nhất thế giới Anh-Pháp.

Ăn sáng sang chảnh tại Swiss-Belresort Tuyền Lâm

Diễm My 9X vô cùng bất ngờ khi đặt chân tới đây. Toà lâu đài trước mặt khi cô vừa bước xuống xe lại có cái tên thật mỹ miều như chính sự kiều diễm của nó Swiss-Belresort Tuyền Lâm. Không chỉ có cảnh quan đẹp mà nó còn sở hữu những tiện ích sang trọng bật nhất.

Du lịch nhưng Diễm My 9X vẫn dành thời gian tập gym

Vì là người nổi tiếng nên mỗi khi ra đường sẽ bị nhiều khán giả nhận ra nên Diễm My 9X chú ý sự yên tĩnh cho bản thân trong chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Vì vậy, cô hoàn toàn hài lòng với nơi đây. Bởi cô có thể khám phá đến chán chê từng góc phố, từng con đường nhưng rồi mỗi ngày mỗi năm lên đây là lại có cảm giác đang thăm thú mọi thứ từ đầu. Đây cũng chính là tiêu chí mà Swiss-Belresort Tuyền Lâm đặt ra, luôn làm mới và chuyển biến mình theo một cách nào đó, tạo cho khách hàng dù nhỏ hay lớn đều hài lòng. Với tiêu chuẩn 4 sao+ ở Đà lạt bao gồm 151 căn phòng thiết kế với tông màu sáng tinh tế, sang trọng, được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp nhất. Swiss-Belresort Tuyền Lâm luôn quan tâm đến dịch vụ khách hàng bằng sự chuyên nghiệp và tận tâm, thân thiện.

Nơi sống ảo 2D (hồ bơi có view đồi núi và sân golf độc nhất Đà Lạt)

Hồ bơi view nước tràn dưới khung cảnh núi đồi hùng vỹ, một trong những hot trend mới về du lịch của giới trẻ.

Điểm nổi bật và thu hút của Swiss-Belresort Tuyền Lâm ngoài kiến trúc khác biệt, vị trí tuyệt vời, chính là được bao quanh bởi sân golf 18 lỗ đẹp nhất Đà Lạt. Hồ bơi “sống ảo” được đặt ở vị trí không thể nào hút hồn hơn, hướng thẳng ra đồi thông xanh ngắt, không gian thoáng đãng. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa đắm mình trong dòng nước ấm dưới không khí se lạnh, vừa hướng mắt ra xa nhất để ngắm núi đồi trùng trùng điệp điệp. Thay đổi ánh nhìn, ngước mặt lên trên bầu trời thăm thẳm. Hướng còn lại, chính là sân Golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế với nhiều thử thách dành cho golfer trải dài như tấm thảm mượt mà. Sau lưng bạn, chính là nơi nghỉ ngơi, thư giãn trong kì nghỉ dưỡng của mình tại những căn phòng xinh xắn. Đây chính là địa điểm mới lạ tại Đà Lạt dành cho các bạn thích “sống ảo”.

“Lần đầu tiên Diễm My 9X chơi golf nhưng động tác rất chuyên nghiệp.

Những khu du lịch nghỉ dưỡng luôn luôn không phải là sự lựa chọn của giới trẻ. Swiss-Belresort Tuyền Lâm thích hợp với những bạn thích sự yên bình, và nên thơ của khung cảnh thiên nhiên và kiến trúc đậm chất trời Tây. Nên thử một lần đến nơi đây thử hoà mình vào lối sống Tây phương, một địa điểm du lịch hiện đại bậc nhất tại Đà Lạt với sân Golf, phòng karaoke, lounge & bar, sân tennis, hồ bơi nước trong nhà, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể dục thể thao,mini shop 24h… Cả một khung trời Tây tại Đà Lạt, thật lạ kỳ nhưng đó là hiện thực. Hãy trải nghiệm nó, bạn sẽ thích thú, yêu ngay khi vừa đặt chân đến Swiss-Belresort Tuyền Lâm, đặc biệt với vị trí toạ lạc đẹp nhất tại Đà Lạt. Swiss-Belresort Tuyền Lâm sẽ giúp bạn hiện thực hoá câu chuyện cổ tích được sống trong một toà lâu đài sang trọng với lối kiến trúc Anh-Pháp khác biệt.

Khu vườn nhỏ tại SAM Tuyền Lâm Resort

Nàng xuân Diễm My 9x thả mình vào không gian thơ mộng tại khu Village sang trọng

Là một cô diễn viên đa-zi-năng, Diễm My 9x thả hồn vào những phím trầm bỗng Piano tại Swiss-lounge

Diễm My 9X cho biết, mỗi sáng mở mắt thức dậy nơi đây, cô tìm được sự thư thái và đầy năng lượng từ không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên tươi tắn, lãng mạn. Cô lấy lại nhiều năng lượng tích cực để bắt đầu những dự án mới của mình. Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ quay lại “tiểu Paris” trong một dịp không xa?

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không cùng bạn bè, gia đình khám phá những điều tuyệt vời tại SAM Tuyền Lâm – tọa lạc tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.