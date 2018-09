Bắt đối tượng dùng dao và roi điện cướp tài sản của người đi đường

Chiều 14/9, Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhân vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn.



Thông tin ban đầu, chiều 13/9, anh Huỳnh Văn Lợi (24 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) đang đi trên đường. Khi đến khu vực Dốc Đá Đen, thuộc thôn 3 (xã Trà Giáp) thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Minh Chiến (30 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) dùng dao và roi điện để khống chế, cướp 1 chiếc ví bên trong có 3 triệu đồng.







Tang vật của vụ án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Trà My đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Trà Giác, Công an xã Trà Giáp và các tổ tự quản tiến hành rà soát, truy xét đối tượng, đồng thời tiến hành truy tìm đối tượng tại các khu vực rừng thuộc xã Trà Giáp và xã Trà Giác.



Đến khoảng 22h ngày 13/9, tổ công tác Công an huyện Bắc Trà My phát hiện, bắt giữ được đối tượng Chiến.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.