Bằng chứng khẳng định Trường Giang dùng cách này để tán tỉnh Khánh My?

Sau khi Nam Em gây chấn động vì tiết lộ chuyện tình với Trường Giang, đến lượt Khánh My cho biết nam danh hài đã từng tán tỉnh cô trong lúc vẫn đang yêu Nhã Phương. Cụ thể, Khánh My khẳng định Trường Giang đối xử với mình khá giống với Nam Em. Theo đó, nếu như Trường Giang đến nhà Nam Em chơi hàng ngày thì Mười Khó cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình Khánh My. Thậm chí, người đẹp còn thừa nhận Trường Giang rất thân thiết với các anh chị của cô.

Ngay sau khi chia sẻ của Khánh My gây bão cộng đồng mạng, một số hình ảnh Trường Giang chụp ảnh thân thiết bên chị gái Khánh My bị rò rỉ. Đáng chú ý, khoảnh khắc này do chính chị gái Khánh My đăng tải cách đây 1 năm, trùng với khoảng thời gian mà Khánh My cho biết Trường Giang đang theo đuổi mình. Do đó, nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng cho phát ngôn của Khánh My rằng Trường Giang rất hay gặp gia đình và thân thiết với anh chị cô.

