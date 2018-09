Bạn tưởng Apple không quảng cáo câu kéo người dùng Android sang iPhone? Nhầm rồi nhé!

Những lời chê bai chế giễu iPhone luôn được xem như một phần trong chiến thuật bán hàng của các nhà sản xuất thiết bị Android, đặc biệt là Samsung, với những đoạn quảng cáo đá xoáy tới iPhone và iFan. Ấn tượng nhất là một đoạn quảng cáo Galaxy Note8 được Samsung phát hành vào năm ngoái khi chỉ ra hàng loạt điểm yếu của iPhone với các thiết bị Galaxy cùng thời.

Với tiêu đề "Growing Up" và kết thúc bằng dòng chữ "Upgrade to Galaxy", mục đích của đoạn video chế giễu này không có gì khác ngoài việc câu kéo người dùng iPhone chuyển sang những chiếc Galaxy của hãng.

Thế nhưng ít người biết rằng, Apple cũng có lời đáp trả mạnh mẽ không kém cho các đối thủ Android của mình. Không chỉ tạo ra một vài đoạn video quảng cáo, từ giữa năm ngoái, Apple còn lập nên cả một chiến dịch quảng cáo nhằm thuyết phục người dùng Android chuyển sang iPhone với việc làm lại giao diện cho trang web: apple.com/switch.

Với tiêu đề "Life is easier on iPhone" (cuộc sống dễ dàng hơn với iPhone), trang web là lời "ve vãn" công khai cho người dùng Android khi mở đầu bằng việc giới thiệu ứng dụng "Move to iOS" trên Google Play Store, công cụ giúp chuyển toàn bộ dữ liệu của bạn, từ hình ảnh, video, danh bạ, tin nhắn và cả ứng dụng Google Apps sang iOS.

Tiếp theo đó, Apple cũng tập trung vào việc nêu bật lên các ưu điểm của iPhone so với các thiết bị Android, như dễ sử dụng, camera chụp ảnh tốt, tốc độ xử lý cao hơn hay bảo mật hơn.

Không chỉ có vậy. So với chiến dịch quảng cáo của năm ngoái, năm nay Apple còn đưa vào thêm các chi tiết khác để thuyết phục người dùng Android. Ứng dụng Messages với các tính năng Animoji, gửi và nhận tiền qua Apple Pay, hay chợ ứng dụng App Store tốt hơn, sự trợ giúp thân thiện từ các nhân viên của Apple tại cửa hàng hoặc trực tuyến….

Nhưng lý do thuyết phục nhất để chuyển đổi của Apple là vì môi trường. Không chỉ đảm bảo môi trường trong quá trình lắp ráp, Apple còn tuyên bố các máy chủ dữ liệu của họ chạy 100% năng lượng tái tạo. Hơn nữa, họ còn có thể nhận tái chế chiếc Android cũ của bạn, và đổi lại bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng để sử dụng mỗi khi mua một thiết bị mới của Apple.

Ngoài ra nếu bạn còn nhớ, tại sự kiện WWDC 2017 của năm ngoái, ông Tim Cook cũng từng chọc ngoáy vào nỗi đau của Android để làm nền cho màn ra mắt iOS 11. CEO của Apple đã công bố, tới tháng 6/2017, có đến 86% thiết bị nâng cấp lên iOS 11, trong khi với Android 7 con số này khá khiêm tốn, chỉ khoảng 7%.

Khó có thể nói chiến dịch quảng cáo của bên nào tỏ ra hiệu quả hơn, nhưng các số liệu công bố cho thấy, lượng iPhone bán ra trong những năm gần đây gần như đi ngang với tăng trưởng không đáng kể. Điều đó cũng lý giải vì sao Apple đang dần chuyển sang chiến lược tăng mức giá trung bình trên mỗi thiết bị bán được, hơn là gia tăng số lượng doanh số bán hàng.