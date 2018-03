Bạn tin không: Giải Oscar cho nam chính xuất sắc nhất năm 1929 đáng lẽ sẽ được trao cho... một chú chó Becgie

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đang đến rất gần. Nhưng bạn có tò mò về buổi lễ trao giải Oscar đầu tiên nó như thế nào không?

Diễn ra vào ngày 16/5/1929 - lễ trao giải Oscar đầu tiên chỉ vọn vẹn 270 khách mời (thay vì đến 3.300 khách mời như năm 2016). Thậm chí, mỗi người còn phải bỏ ra khoảng 5 USD (khoảng 110.000 VND) để vào xem một lễ trao giải quy mô khiêm tốn tại khách sạn Roosevelt, Hollywood.

Thay vì kéo dài hơn 2 tiếng như hiện tại, lễ trao giải năm đấy chỉ dành ra 15 phút để tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh.

Hai vị chủ tịch của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh - Douglas Fairbanks và William C deMille sẽ cầm một bức tượng bằng kim loại britannium mạ vàng 24 carat trao trực tiếp cho người đạt giải.

Khách sạn Roosevelt, Hollywood – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar đầu tiên vào năm 1929

Và đến tận 5 năm sau, tên lễ trao giải và bức tượng mới có cái tên Oscar thông dụng như ngày nay.

Không thảm đỏ, trang phục đắt tiền và những ánh đèn flash

Hình ảnh những ngôi sao xúng xính trang phục hàng hiệu, khoe dáng tại thảm đỏ tại lễ trao giải bật nhất hành tinh này có vẻ quá đỗi quen thuộc.

Nhưng điều này chỉ đúng với buổi trao giải Oscar sau này mà thôi, còn ở các lễ trao giải Oscar sơ khai - tất cả thật sự "tuềnh toàng".

Là người chiến thắng tại hạng mục nữ diễn viên xuất sắc với 3 vai diễn trong phim 7th Heaven, Street Angel và Sunrise, Janet Gaynor đến lễ trao giải với một bộ trang phục không thể giản dị hơn – áo sweater cổ bèo, váy bút chì và choàng khăn lụa thêu.

Và so với những minh tinh "mặt hoa da phấn" đến dự lễ sau đó, cô chỉ đơn giản để.... mặt mộc để đi nhận bức tượng vàng danh giá của Viện Hàn lâm.

Chân dung Janet Gaynor cùng tượng vàng Oscar

Không những thế, nhiều người còn không hề hay biết về buổi lễ trao giải Oscar này.

"Chúng tôi không có chút thông tin gì từ lễ trao giải đầu tiên" – theo lời những thủ thư của Viện Hàn lâm Điện Ảnh Hoa Kỳ.



Còn trong cuốn sách The Complete Book of Oscar Fashion, Reeve Chace cũng từng chia sẻ: "Không một ai biết nhiều về người thắng giải nữ diễn viên chính năm đó, Janet Gaynor và bộ trang phục của cô bận trong lễ trao giải. Chỉ có một số ít tin tức xung quanh lễ trao giải này mà thôi."

Khi giải nam diễn viên xuất sắc nhất được thay đổi vào phút chót



Mặc dù Emil Janning được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho hai vai diễn trong phim The Last Command và The Way of All Flesh vào năm 1929 nhưng ông lại không phải là người được nhiều nhà phê bình yêu thích vào năm đó.

Ngược lại, Rin Tin Tin - chú chó becgie giống Đức (tham gia hơn 26 bộ phim điện ảnh) lại bất ngờ giành được số phiều bầu chọn cao nhất cho vai diễn cùng tên trong phim Frozen River.

Chú chó Rin Tin Tin - vốn được các nhà phê bình bỏ phiếu nhiều nhất cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Ban tổ chức của giải lúc đó đã rất lưỡng lự với kết quả này. Bởi chẳng lẽ khi Rin Tin Tin sẽ lên nhận giải thưởng "nam diễn viên xuất sắc nhất" trong lễ trao giải Oscar lần đầu tiên này ư?

Cuối cùng, ban tổ chức đã quyết định trao tượng vàng cho diễn viên Emil Janning với số phiếu bầu đứng thứ nhì.

Chân dung nam diễn viên Emil Janning

Thậm chí, ban tổ chức Oscar còn ưu ái trao giải cho Janning sớm hơn mọi người khác để ông kịp giờ xuất cảnh.

Nguồn: Racked, Vedict