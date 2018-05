Baeksang 2018: "Chị Đẹp", Suzy, Park Bo Gum bỗng bị khán giả Hàn "bơ đẹp" vì tác phẩm flop này

Tối 3/5, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul) đã diễn ra Lễ trao giải Baeksang lần thứ 54. Sự kiện năm nay là nơi vinh danh những tác phẩm, nghệ sĩ Hàn Quốc nổi bật nhất của hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình (bao gồm phim truyền hình và chương trình tạp kĩ) trong thời gian từ 1/4/2017 đến 31/3/2018.

Baeksang 2018

Tại Baeksang năm nay, cặp đôi Chị Đẹp Son Ye Jin - Jung Hae In, cặp MC Suzy - Park Bo Gum hay loạt mĩ nam mĩ nữ đình đám của làn sóng Hallyu đều không phải là những gương mặt được khán giả hò reo nhiều nhất. Tất nhiên, họ vẫn giành được không ít sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện. Thế nhưng, tất cả đều trở nên lép vế trước một tác phẩm flop tại phòng vé trong năm qua, đó là The Merciless.

The Merciless là bộ phim gây nhiều tiếc nuối của điện ảnh Hàn 2017. Mặc dù được khen ngợi tại Cannes, tác phẩm này lại bị chính khán giả quê nhà tẩy chay vì scandal vạ miệng của đạo diễn, dẫn tới việc nó bị "ế sấp mặt" tại phòng vé. Thế nhưng, The Merciless vẫn luôn có một lượng fan cứng rất đông đảo. Điều này thể hiện rõ nhất ở những tiếng hò reo cuồng nhiệt dành cho bộ phim mỗi khi các diễn viên của nó xuất hiện hay được xướng tên ở các lễ trao giải.

"The Merciless"

Năm ngoái là Chuông Vàng và năm nay là Baeksang. Tiếng hò reo của fan The Merciless suốt lễ trao giải có thể nói là đã át hết toàn bộ sự cổ vũ của các khán giả dành cho những tác phẩm còn lại. Đến nỗi, sau khi Kim Yoon Suk của 1987: When the Day Comes giành chiến thắng trước Sol Gyung Gu (ngôi sao của The Merciless) ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử họ Kim đã mở đầu bài phát biểu của mình bằng một lời xin lỗi đầy khéo léo: "Xin lỗi các fan của The Merciless. Thế nhưng tôi nhận giải thưởng này là nhận thay cho tất cả những diễn viên tham gia 1987. Anh Sol Gyung Gu cũng tham gia 1987 (vai cameo), thế nên anh ấy cũng nhận được giải thưởng".

Kim Yoon Suk xin lỗi fan "The Merciless" khi lên ngôi Ảnh đế

Fan phấn khích khi dàn sao "The Merciless" lần lượt đổ bộ thảm đỏ Baeksang 2018

Quay trở lại với kết quả lễ trao giải. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả, 1987: When the Day Comes và Secret Forest, hai tác phẩm nổi bật nhất ở lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, chính là hai cái tên thắng đậm nhất lễ trao giải năm nay.

1987, bộ phim chính trị từng khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In rơi nước mắt, ra về với 4 giải (trên tổng số 5 đề cử), đó là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Kim Yoon Suk), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Park Hee Soon), Kịch bản xuất sắc nhất và Daesang điện ảnh. Mặc dù để vuột mất giải Phim hay nhất vào tay The Fortress nhưng đổi lại, 1987 lại chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất. Việc Kim Yoon Suk lên ngôi Ảnh đế năm nay cũng có một ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong quá khứ, tài tử họ Kim từng ba lần được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang nhưng đều "trượt".

"1987"

Secret Forest, tác phẩm từng lọt top 10 series truyền hình quốc tế hay nhất năm 2017 do New York Times bình chọn, đã trở thành niềm tự hào của đài tvN tại Baeksang năm nay với 3 chiến thắng trên tổng số 6 đề cử: Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Jo Seung Woo) và Daesang truyền hình. Giống như 1987, Secret Forest không phải là chủ nhân của giải Phim hay nhất năm. Giải này thuộc về Mother, cũng của tvN, tác phẩm vừa tham dự LHP Truyền hình Quốc tế Cannes hồi tháng Tư.

"Secret Forest"

Ngoài những chiến thắng của 1987 và Secret Forest, các hạng mục còn lại được "san sẻ" khá đều cho các phim nổi bật tại sự kiện năm nay. Không có nhiều ngạc nhiên về kết quả trao giải khi mà Baeksang luôn được xem là một giải thưởng uy tín với hội đồng giám khảo gồm toàn những cái tên gạo cội. Bất ngờ nhất có lẽ chỉ là trường hợp của Lee Soo Kyung. Ngôi sao Heart Blackened sinh năm 1996, mới 21 tuổi nhưng đã đánh bại loạt đàn chị tên tuổi để giành lấy giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Một số hình ảnh trong lễ trao giải năm nay: