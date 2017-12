Bà đồng Elise đối đầu với ác quỷ ám ảnh tuổi thơ trong "Insidious: The Last Key"

Được tạo ra bởi nhà làm phim lừng danh James Wan, Insidious là một trong những series phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại. Cơn ác mộng này tiếp tục trở lại với phần 4, có tên gọi Insidious: The Last Key. Tác phẩm đi sâu khai thác câu chuyện rùng rợn về Ác Ma Chìa Khoá - nỗi ám ảnh lớn nhất cả cuộc đời của bà đồng Elise cùng những bí mật kinh hoàng đằng sau nhân vật được yêu thích nhất của loạt phim.



Trailer của "Insidious: The Last Key" (Nguồn: YouTube)

1. Từ vai phụ trở thành nhân vật chính của series

Elise Rainnier là nhân vật cầm trịch nhiệm vụ trừ tà trong cả loạt phim Insidious. Xuất hiện ở tuyến phụ trong phần 1, Elise cùng hai người đồng đội gây ấn tượng mạnh với tác phong săn ma chuyên nghiệp. Diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên U70 Lin Shaye đã đưa nhân vật đến đỉnh cao, mang đến một bà đồng đúng nghĩa.

Mặc dù đã chết ở cuối phần 1 nhưng nhân vật Elise đều xuất hiện đủ trong cả 4 phần của loạt phim. Trong Insidious 2, bà có mặt qua những cảnh phim hồi tưởng. Elise được nhà sản xuất quyết định đưa lên thành vai chính trong Insidous 3, phần phim tiền truyện diễn ra trước các sự kiện trong phần 1 và 2.

Tác phẩm này đã đoạt giải Phim kinh dị tiền truyện/ remake xuất sắc nhất của iHorror, đồng thời giúp Lin Shaye nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhất của giải Fright Meter. Hào quang một lần nữa đến với Lin Shaye ở tuổi 74 khi bà tiếp tục cầm trịch vai chính trong phần tiếp theo.

2. Chuyện chưa kể về tuổi thơ đen tối của Elise

Insidious: The Last Key là phần phim có câu chuyện đặc biết nhất trong cả loạt phim. Mọi người thường tìm đến Elise để giúp đỡ, nhưng lần này hoàn toàn khác, Elise sẽ phải giúp đỡ chính mình. Bà phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu khi bà nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông, van xin Elise đến trừ tà cho căn nhà đang bị quỷ ám. Những hồi ức khủng khiếp nhất về thời thơ ấu của bà trỗi dậy.

Năm 1953, gia đình Elise gồm có 4 người, sống tại Five Keys ở New Mexico. Khi còn là một cô bé, Elise nhận ra mình sở hữu khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy cõi vô định tồn tại song song với thế giới thực - The Further.

Năm 1956, những linh hồn ở thế giới bên kia đã "liên lạc" với cô bé. Năm 1957, gia đình Elise phát hiện sự khác thường của con mình, đã tìm cách can thiệp. Từ đây, hàng loạt những rắc rối và những mối nguy hiểm kinh hoàng nhất ập tới căn nhà nhỏ bé của cô.

Năm 1961, Elise nhận ra năng lực nhìn thấu The Further của mình ngày càng mạnh hơn. Bước sang năm 1972, cô phát hiện ra cánh cửa đỏ, khởi nguồn của quỷ dữ trong The Further. Năm 1985, cô bắt đầu nhận dạng được những con quỷ và các linh hồn bên trong cõi vô định này. Bước ngoặt trong đời Elise xảy đến vào năm 1990, khi cô quyết định dùng năng lực thiên bẩm của mình để giúp đỡ người khác. Elise chính thức trở thành một bà đồng.

Năm 2002, Elise có những điềm báo đen tối về cái chết của chính mình. Vào năm 2006, bà trở về căn nhà thời thơ ấu để đối diện với chính con ác quỷ mà bà sợ hãi nhất trong cuộc đời. Năm 2007, bà bước vào ranh giới sống chết trong cuộc chiến với Ác Ma Chìa Khoá.

Một lần nữa bước vào "The Further"

Nhà sản xuất cho biết mọi ý tưởng sáng tạo nên Insidious đều quy về câu chuyện của phần phim thứ 4 này. Tác phẩm dẫn lối đến thế giới The Further có mốc thời gian sớm nhất trong cả loạt phim. The Further trong Insidious 4 lấy bối cảnh chính giống như những nhà tù, nơi có những linh hồn bị giam cầm đang gào thét. Cánh cửa đỏ một lần nữa mở ra, Elise phải bước vào thế giới thâm u, lạnh lẽo đó. Nhưng lần này, bà không còn đủ tỉnh táo và nhiều sức mạnh như trước khi kẻ cai trị nơi đây chính là Ác Ma Chìa Khoá.

Ác Ma Chìa Khoá được miêu tả là "kẻ thao túng của mọi linh hồn", đối thủ mà Elise chưa bao giờ đánh bại được. Hắn quyền năng, thủ đoạn và tàn ác. Hắn giết chóc con người một cách thẳng tay. Sự độc ác của gã càng không có điểm dừng. Như vậy, sau Cô Dâu Áo Đen, Quỷ Mặt Đỏ, Gã Đàn Ông Không Thể Thở,... "biệt đội âm binh" của Insidious chính thức đón nhận gương mặt kinh hoàng nhất.

Insidious: The Last Key tiếp tục do James Wan giữ vai trò nhà sản xuất và được chấp bút bởi Leigh Whannell, biên kịch của cả 3 phần phim trước. Phần âm nhạc do Joseph Bishara phụ trách, người từng tạo nên những giai điệu rùng rợn của The Conjuring, Annabelle,... Phim được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng trong thể loại kinh dị Adam Robitel, được biết đến với The Taking of Deborah Logan (2014). Insidious: The Last Key chính là chương đen tối nhất của loạt phim tâm linh ám ảnh này.

Insidious: The Last Key (Quỷ Quyệt: Chìa Khoá Quỷ Dữ) ám các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 05/01/2018.