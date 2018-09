Apple giảm giá 100 USD cho iPhone 7, 7 Plus và iPhone 8, 8 Plus

Apple vừa trình làng bộ ba iPhone mới gồm Xs, Xs Max và Xr trong sự kiện đêm qua. Và như mọi năm, iPhone mới ra mắt cũng đồng nghĩa với việc iPhone cũ bị khai tử hoặc giảm giá.

Năm nay, Apple giảm 100 USD cho các mẫu iPhone 7 và iPhone 8. Mức giá tại Mỹ cho iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8 và 8 Plus lần lượt là 449 USD, 569 USD, 599 USD và 699 USD.

Bên cạnh đó, một số mẫu iPhone xấu số cũng bị Apple khai tử. Chúng bao gồm iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone X. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không còn có thể mua một chiếc iPhone với jack cắm tai nghe 3.5 mm.

Với điều chỉnh này, hiện Apple chỉ chính thức bán ra iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone Xs, iPhone Xs Max, and iPhone Xr.

Trong đó, iPhone Xs và Xs Max sẽ cho phép đặt hàng từ ngày 14/9 và lên kệ tại một số thị trường từ 21/9. Khách hàng quan tâm tới iPhone Xr sẽ phải chờ tới cuối tháng 10.