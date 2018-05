Ảnh T.O.P ăn tối thân thiết bên tài tử tai tiếng Lee Byung Hun: Tưởng bình thường nhưng bị "ném đá" thậm tệ

Ngày 7/5, một bức ảnh hiếm hoi của T.O.P (Big Bang) đã được fan truyền tay nhau, tuy nhiên lại bị dân tình "ném đá" thậm tệ. Trong ảnh, nam rapper dùng bữa tối cùng tài tử đình đám thế giới Lee Byung Hun. Hai nghệ sĩ cùng ăn mỳ lạnh, gương mặt toát lên vẻ tươi tắn, thoải mái. Tuy nhiên sự kết hợp giữa hai cái tên ồn ào này lại khiến netizen Hàn "ngứa mắt".



Theo bình luận của cư dân mạng, T.O.P và Lee Byung Hun đều là ngôi sao nổi tiếng nhưng lại dính phải bê bối lớn: người thì dùng cần sa, kẻ ngoại tình, gạ tình đến mức bị tống tiền. Buổi gặp mặt thâm tình tưởng như rất bình thường của hai người bỗng trở thành chủ đề để netizen "ném đá", mỉa mai.

Bình luận trái chiều dưới bài đăng trên trang Nate:

[+1,070, -65] Cuộc gặp gỡ giữa thành phần cặn bã với nhau. Hahaha.

[+938, -40] Cuộc gặp gỡ giữa quý ông lãng mạn và T.O.P cần sa.

[+860, -33] Đây là kiểu tóc của người lính nhập ngũ à? Tôi hiểu là anh ta bị trục xuất khỏi vị trí cũ sau scandal hút cần sa, nhưng mà thật ra anh ta được chuyển đến vị trí thực hiện nhiệm vụ cộng đồng mà.

[+43, -0] Thời gian thực hiện nghĩa vụ đúng là thiên đường đối với anh ta mà... Tôi muốn bịt miệng những người cho rằng luật pháp là công bằng.

[+37, -1] I always wondered why they were close when he's practically old enough to be his uncle but I now realize that they have their characters in common

[+32, -1] Điều này chỉ cho thấy việc anh ta đương nhiên hút cần sa rồi thoát khỏi nghĩa vụ quân sự để chuyển sang nghĩa vụ cộng đồng, sau đó được sống một cuộc sống tuyệt vời.

[+21, -0] Đúng là cặn bã thu hút thêm cặn bã mà.

[+15, -1] Cứ như kiểu 2 người đàn ông giàu có sẽ quan tâm đến những gì người thường nói ấy... Đúng là thế giới thối nát.

