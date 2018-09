Anessa - “Cơn sốt” mới của giới beauty blogger Việt thực chất đã “đăng quang” suốt 17 năm ở Nhật

Cùng khám phá lý do thương hiệu này được “sủng ái” đến vậy nhé!

Anessa càn quét mọi mặt trận làm đẹp

Danh sách tín đồ làm đẹp yêu thích và chia sẻ về Anessa có người mẫu Cao Thiên Trang, biên tập viên Nicky Khánh Ngọc, Trang Lou với gần 1 triệu lượt followers trên instargram, Chloe Nguyễn với hơn 269 ngàn người theo dõi trên kênh Youtube, Lindsie Pham với 100 ngàn fan, Emmi Hoàng, Linh Trương (The Makeaholic), Glamwithtrish, Pretty Much, An Phương, Love as First Shine, Hạnh Chip… Họ đều là những cô nàng cực kỳ có style và đặc biệt chăm chút cho ngoại hình, đồng thời lại cực kỳ kỹ tính khi chọn sản phẩm. Chính vì vậy, dân tình rất tò mò vì sao họ lại chọn Anessa để đồng hành trong những chuyến du lịch, những hoạt động ngoài trời và trong cả việc bảo vệ - dưỡng da hàng ngày.

Anessa – Thương hiệu kem chống nắng hàng đầu Nhật Bản vừa chính thức có mặt tại Việt Nam trong năm nay đã nhanh chóng “phủ sóng” trong giới beauty blogger (Ảnh: glamwithtrish)

Đi biển không thể thiếu Anessa

Hẳn rằng hè là mùa của biển và bikini, thế nên chúng ta có quyền trông đợi những hình ảnh nóng bỏng mắt kèm với các bí kíp làm đẹp dành riêng cho mùa hè.

Beauty Blogger Linh Trương chọn Anessa dạng xịt để chống nắng toàn thân, thậm chí còn xịt cả lên tóc để bảo vệ tóc vì sản phẩm này chống nắng, mồ hôi và sự ma sát – đảm bảo da được bảo vệ trong mọi hoạt động ngoài trời.

Không thể bỏ qua video Yêu Nhất tháng 3 tháng 4 của Phương Ly (Pretty Much), khi cô nàng chia sẻ tất tần tật về các item dưỡng da và trang điểm cho thời điểm đầu hè.

Những từ khoá khiến Phương Ly mê mệt Anessa là: thẩm thấu nhanh, không nhờn rít, làm lớp lót makeup tuyệt vời.

#TeamSang của người mẫu Cao Thiên Trang và Kikki Le thì chứng minh chẳng cần soái ca đi du lịch mới vui. Chỉ cần có cô bạn thân biết chọn kem chống nắng (và thoa giúp) là đã đủ để tận hưởng mùa hè.

Anessa – Mọi điều chúng ta cần ở một sản phẩm kem chống nắng

Nếu bạn chỉ mới nhập môn trong việc dùng kem chống nắng, hướng dẫn cực kỳ “có tâm” của Emmi Hoàng sẽ cực hữu ích cho bạn. Chẳng những giải thích tận tâm về các khái niệm như tia UV, chỉ số SPF, Emmi còn chỉ dẫn các cách chống nắng hiệu quả cho chị em xứ nhiệt đới.

Emmi yêu Anessa là vì công nghệ chống nắng ưu việt trong môi trường nước và mồ hôi, thẩm thấu tốt và có nhiều chất dưỡng da cấp ẩm.

An Phương (Let’s play makeup) thì đã là fan của Anessa từ trước và cực kỳ háo hức khi thương hiệu này chính thức có mặt ở Việt Nam. Phương cho biết sản phẩm không làm đổi tông da, nên sau khi dùng xong makeup lên rất đẹp và mướt. Cô nàng hoàn toàn yên tâm về công nghệ chống nước và mồ hôi, nhờ vậy dù Sài Gòn bao nóng, bao mồ hôi – da vẫn được bảo vệ dưới nắng.

An Phương cho biết sản phẩm rất phù hợp với làn da thiên dầu, nhờ thành phần cấp ẩm kiềm dầu của Anessa.

Nikky Khánh Ngọc thì kết luận đơn giản mà đầy trọng lượng: Anessa chính là cực phẩm chống nắng với chất lượng chẳng thua các thương hiệu cao cấp, nhưng giá lại mềm hơn rất nhiều. Đặc biệt, kết cấu của sản phẩm mỏng tang như serum dưỡng da!

Trước khi khuynh đảo giới làm đẹp Việt Nam, Anessa đã là “hoa hậu chống nắng” tại Nhật suốt 17 năm

Anessa mang đầy đủ đặc trưng của thương hiệu sắc đẹp kiểu Nhật: Lịch sử lâu đời hơn 100 năm, công nghệ tối ưu, giá hợp lý với chất lượng hoàn hảo và cực kỳ an toàn cho da. Chính vì vậy, trước khi được nhập khẩu chính thức sản phẩm này đã có một lượng người dùng trung thành tại Việt Nam. Còn bây giờ, bạn đã có thể thoải mái đến cửa hàng hoặc các trang thương mại điện tử như Lazada, Tiki hoặc Shopee để mua “huyền thoại chống nắng” Anessa:

- Công nghệ Aqua Booster EX có khả năng chống nước, mồ hôi và ma sát, rất phù hợp để du lịch và vận động ngoài trời.

- Có 50% thành phần dưỡng da cao cấp chiết xuất từ thiên nhiên, gíup làn da luôn được dưỡng ẩm mịn và chống lão hoá.

- Thẩm thấu nhanh, kết cấu kiềm dầu mỏng nhẹ, không bí bức và hoàn hảo cho lớp trang điểm.

- Sản phẩm hiện đang có dạng sữa, dạng gel và xịt – Có cả dòng phù hợp cho da trẻ em và da nhạy cảm.

Sản phẩm được phân phối ra thị trường bới hệ thống cửa hàng Guardian trên toàn quốc và các trang thương mại điện tử Lazada, Tiki, hoặc Shopee…