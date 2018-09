ABRSM - Chứng chỉ âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới của Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh đang được đông đảo trẻ em Việt lựa chọn

ABRSM là một tổ chức khảo thí âm nhạc do Nữ hoàng Anh bảo trợ hợp tác với 4 Nhạc viện hàng đầu Anh quốc (Royal Academy or Scotland, Royal Academy of Music - London, Royal College or Music - London, Royal Northern College of Music - Manchester). Chương trình ABRSM được đánh giá là hệ thống giáo dục âm nhạc phổ cập hàng đầu hiện nay trên thế giới với hơn 630.000 người từ 93 quốc gia dự thi mỗi năm.

Mới đây, ông Ryan Lewis - Cố vấn khu vực Đông và Nam Á của ABRSM đã có dịp sang thăm Việt Nam và tổ chức các buổi tọa đàm hướng dẫn phụ huynh, giáo viên và thí sinh các kinh nghiệm, kỹ năng để dự thi và nhận được chứng chỉ của Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh.

Ông Ryan Lewis - Cố vấn khu vực Đông và Nam Á của ABRSM

Buổi tọa đàm diễn ra tại Nhạc viện Hà Nội

Tại Hà Nội, ABRSM được tổ chức hàng năm kể từ 2010 thông qua SunMusic (Đơn vị được chọn là đại diện chính thức của ABRSM tại Hà Nội và phía Bắc Việt Nam).

SunMusic khai giảng các lớp piano tập thể 3 tháng 1 lần vào đầu các tháng 3, 6, 9 và 12. Các lớp luyện thi chứng chỉ ABRSM (thực hành và lý thuyết), học các nhân và bổ trợ được tổ chức thường xuyên.

Chương trình học được thiết kế chuyên biệt phù hợp với học sinh nhỏ tuổi Việt Nam:

- Khuyến khích trẻ khám phá thế giới âm nhạc và dần có những hiểu biết sâu sắc về âm nhạc.

- Kích thích phát triển khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo và niềm say mê âm nhạc của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ thể hiện cảm xúc của mình thông qua âm nhạc.

- Sử dụng các phương pháp hiện đại, ưu việt nhất hiện nay.

- Môi trường học tiêu chuẩn, hiện đại. Quy mô lớp học nhỏ, đảm bảo giáo viên có thể quan tâm đến từng học sinh.

- Giáo viên chuyên nghiệp, tâm huyết, có phương pháp giảng dạy phong phú, sinh động và hiện đại.

- Các hoạt động biểu diễn và ngoại khóa giúp trẻ phát huy khả năng độc lập, tự tin đứng trước khán giả.

- Trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham dự kỳ thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế.

Để thi lấy chứng chỉ ABRSM, học viên phải trải qua những nền tảng ban đầu khi tiếp xúc với âm nhạc, từng bước nắm vững kỹ thuật, sau giai đoạn đó tùy theo năng lực của mình, học viên sẽ được người hướng dẫn lựa chọn một cấp độ phù hợp với mình. ABRSM có tổng cộng 8 cấp độ (được xếp từ Grade 1 – 8), sau cấp độ Grade 8, học viên muốn nâng cao kỹ năng của mình thì có thể luyện để lấy cấp độ cao hơn như ARSM, Diploma…



Ryan Lewis chia sẻ những kinh nghiệm quý báu

Buổi tọa đàm dành cho phụ huynh học sinh và giáo viên