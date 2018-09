9X lên tiếng khi bị dân mạng "soi" nhan sắc khác biệt lúc lên TV và ảnh selfie trên Facebook

Ngày càng có nhiều những câu chuyện khiến dân tình mất lòng tin vào nhan sắc thực của con gái khi ở trên mạng và ngoài đời thực. Tâm lý chung, ai cũng muốn mình trông xinh đẹp và thu hút. Vì thế, những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh cũng như kỹ thuật make-up ngày càng tài tình ra đời là để giúp con gái thêm phần tự tin. Song "hiện đại thì hại điện", có những cô gái đã nhờ công nghệ biến mình thành một phiên bản toàn khác trên MXH so với đời thực, khiến đối phương bị sốc khi gặp gỡ bên ngoài dẫn đến những câu chuyện bi hài.

Dân mạng Việt đang kịch liệt chia sẻ một bức ảnh so sánh nhan sắc của cô bạn khi lên sóng truyền hình với lúc ở nhà chụp ảnh selfie vì cho rằng đây lại là một câu chuyện có thực minh chứng cho sự "sống ảo" vượt giới hạn của con gái.

Người đăng tải bức ảnh cho rằng nhan sắc của cô gái khi lên TV với lúc selfie khác nhau trời vực (Ảnh chụp màn hình).

Info của cô bạn này được tìm thấy rất nhanh sau đó. Cô bạn là Đỗ Phương (sinh năm 1997, sinh viên ĐH Mở Hà Nội). Phương là khách mời trong chương trình Bản tin thế hệ số phát sóng trên VTV6 để chia sẻ về những cảm xúc của sinh viên trong mùa tựu trường.

Trước những ý kiến so sánh nhan sắc của Phương khi lên TV và ảnh trên Facebook, cô bạn cho biết mình cảm thấy rất buồn.

"Ngay sau khi quay xong số đó, mình đã biết hình ảnh của mình bị dìm rất nhiều so với ngoài đời. Người yêu của mình cũng làm nghề quay phim nên mình biết là xét về góc độ truyền hình, người quay phim sẽ quay đủ cảnh, căn chỉnh theo bố cục ở trường quay chứ không chú ý đến nhân vật xấu đẹp thế nào. Vì họ đang quay bản tin chứ không phải quay phim nên không chú ý đến góc mặt của khách mời. Hơn thế, mình cảm thấy bị xúc phạm khi nhiều người chưa gặp mình ở ngoài hay tiếp xúc trực tiếp mà đã share hình ảnh so sánh về rồi nói những câu rất nặng nề. Còn về bạn bè hay những người đã hợp tác với mình, họ đều nhắn tin an ủi mình", Phương nói.

Trước khi là khách mời của chương trình Bản tin thế hệ số, Phương cũng từng được ghi hình và xuất hiện trong các đoạn phim quảng cáo. Tuy nhiên vì là sản phẩm quảng cáo nên cô bạn được chọn quay góc mặt đẹp. Phương nghĩ mình không ăn hình khi xuất hiện trước máy quay và hôm ghi hình makeup khá nhẹ nhàng nên mới bị "dìm" thê thảm như vậy.

Sau sự việc này, Đỗ Phương đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên MXH. Cô bạn sở hữu tài khoản Facebook khá hot với hơn 111k follower.