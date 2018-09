9 kem che khuyết điểm bạn có thể dùng luôn như kem nền để có làn da mịn đẹp tự nhiên chỉ sau vài phút

Ý tưởng dùng kem che khuyết điểm làm kem nền nghe qua tưởng kỳ cục nhưng lại là kỹ nghệ được rất nhiều tín đồ làm đẹp cũng như chuyên gia trang điểm yêu thích. Đối với những cô nàng có làn da đều màu sẵn, ít khuyết điểm hoặc đơn thuần là thích trang điểm thật nhanh-gọn-nhẹ để tiết kiệm thời gian, đây lại càng là một tuyệt chiêu hữu ích. Kem che khuyết điểm chính xác là một dạng đặc hơn của kem nền, bởi vậy bạn chỉ cần dùng một lượng nhỏ cho những vùng da cần thiết là đã có lớp nền vừa đẹp vừa tự nhiên rồi. Sau đây là 9 sản phẩm kem che khuyết điểm được chuyên trang làm đẹp uy tín Byrdie đánh giá là có thể kiêm luôn nhiệm vụ của kem nền một cách xuất sắc.

Maybelline Eraser Eye Concealer (235.000 VNĐ)

Đây không chỉ được đánh giá là loại kem che khuyết điểm "đỉnh" nhất trong làng mỹ phẩm drugstore mà còn là sản phẩm bán chạy bậc nhất của thương hiệu Maybelline. Đi kèm với chất kem đặc cho hiệu quả che phủ cao mà vẫn mang đến bề mặt mịn mượt tự nhiên như da thật, em này còn có thiết kế với đầu mút giúp thao tác chấm - dặm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt thích hợp để dùng luôn làm kem nền. Một điểm đáng khen nữa là chất kem đặc nhưng vô cùng dễ tán đều, dùng đầu ngón tay để tán cũng ngon ơ.

Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer (655.000 VNĐ)

Đội ngũ beauty editor của Byrdie đặc biệt yêu thích kem che khuyết điểm của Laura Mercier vì lần nào dùng sản phẩm này thay kem nền, họ cũng được khen ngợi là có làn da hoàn hảo. Không chỉ có chất kem sánh mịn dễ tán đều, em này còn vô cùng lâu trôi, bền màu cả ngày nữa. Chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn ở một sản phẩm kem che khuyết điểm kiêm kem nền nhỉ?

Becca Cosmetics Ultimate Coverage Longwear Concealer (680.000 VNĐ)

Nếu bạn đang tìm một cây che khuyết điểm có thể kiêm chức năng của kem nền nhưng lại vừa lâu trôi lại vừa cho độ che phủ cao tuyệt đối, sản phẩm này của Becca có đủ tiêu chuẩn để trở thành BFF của bạn mùa thu này. Mặc dù có độ che phủ rất "đỉnh", chấp hết mụn, vết thâm nhưng em này vẫn mang đến bề mặt rất đỗi tự nhiên, lại còn giúp tạo hiệu ứng da mịn màng hơn, và đặc biệt là có khả năng chống thấm nước, có gặp mưa cũng không hề hấn gì. Để đạt hiệu quả cao nhất với loại kem che khuyết điểm này, bạn nên tán bằng bông mút ẩm thay vì bằng ngón tay vì chất kem khá đặc.

Nars Radiant Creamy Concealer (700.000 VNĐ)

Kem che khuyết điểm của Nars từ lâu đã là huyền thoại mà chẳng tín đồ làm đẹp nào lại không biết tiếng. Với chất kem mềm nhẹ như mây, tuyệt đối dễ tán nhưng lại cho độ che phủ đáng nể, sản phẩm này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của kem nền, chính là vị cứu tinh của bạn khi cần trang điểm thật nhanh. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là chấm kem lên những vùng da cần làm đều màu rồi dùng đầu ngón tay dặm đều mà thôi.

RMS Beauty Un Cover-Up Concealer (845.000 VNĐ)

Kem che khuyết điểm của RMS từ lâu đã được các beauty editor của Byrdie ca ngợi hết lời về khả năng thay thế kem nền. Em này có công thức vô cùng lành tính với thành phần không chứa dầu, chất kem mềm mượt không bao giờ khiến da bị cakey, ngay cả với những vùng da dễ bị nhăn như vùng da quanh mũi.

Charlotte Tilbury Magic Away Concealer (730.000 VNĐ)

"Kem che khuyết điểm Magic Away của Charlotte Tilbury đã thay đổi hoàn toàn quy trình trang điểm của tôi. Sản phẩm này khiến lỗ chân lông của tôi như biến mất, vì vậy mà tôi chẳng cần dùng đến kem nền nữa. Chưa hết, nó còn có thiết kế rất tiện lợi với đầu mút to bản nhưng nhọn giúp bạn dễ dàng chấm kem lên khắp mặt. Nhưng đặc biệt nhất là kết cấu vừa lì vừa mềm mịn, không bao giờ cakey ngay cả khi bạn có đánh chồng nhiều lớp" - review của beauty editor Faith Xue hẳn đã đủ để thuyết phục bạn sắm cây che khuyết điểm sang chảnh này rồi phải không?

Too Faced Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer (680.000 VNĐ)

Là "em gái" của tượng đài kem nền Born This Way, kem che khuyết điểm Born This Way đương nhiên được thừa hưởng mọi ưu điểm, và đúng như tên gọi Multi-Use, có thể được dùng như kem nền. Đây cũng là sản phẩm yêu thích của thần đồng makeup tuổi teen Reuben de Maid. Nếu bạn luôn là fan của kem nền Born This Way, nhất định hãy thử loại kem che khuyết điểm này.

Tarte Double Duty Beauty Shape Tape Contour Concealer (630.000 VNĐ)

Được ca ngợi là sản phẩm kem che khuyết điểm "đỉnh" nhất nhì làng mỹ phẩm, "hot girl" Shape Tape nhà Tarte đương nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Em nó có độ che phủ cao tuyệt đối nhưng lại không hề cakey, không đọng vào rãnh nhăn, không xê dịch, mang đến bề mặt hoàn hảo không tì vết.

Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer Concealer and Foundation (1,1 triệu VNĐ)

Các sản phẩm của Kevyn Aucoin không bao giờ gây thất vọng và sản phẩm kem che khuyết điểm kiêm kem nền này cũng vậy. Bạn có thể gọi nó là kem nền, có thể gọi nó là kem che khuyết điểm vì nó hoàn thành xuất sắc cả 2 chức danh này. Vì chất kem rất đặc nên bạn chỉ cần dùng một lượng rất nhỏ chấm lên những vùng da cần xử lý, sau đó dùng bông mút ẩm tán đều, có thể đánh chồng nhiều lớp để đạt độ che phủ như ý rồi phủ phấn để cố định lớp nền.

