8 lý do khiến người ta sợ hãi việc chia tay dẫu tình yêu không còn nguyên vẹn nữa

Con cái cũng là lý do to đùng khiến một cặp đôi tìm mọi cách để ở cạnh bên nhau dù tình yêu đã hao mòn không còn chút nào. Họ đã quên rằng một đứa trẻ sẽ chẳng thể lớn lên khỏe mạnh và bình an trong gia đình không trọn vẹn như thế.