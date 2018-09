7 con quái vật không gian kém thân thiện với người Trái Đất

Có bao giờ bạn ngắm nhìn bầu trời đêm và tự hỏi liệu chúng ta có là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ? Đừng lo vì câu hỏi đó đã được Hollywood trả lời vô số lần với hàng loạt bộ phim hấp dẫn về đề tài quái vật không gian. Dĩ nhiên, những vị khách không mời này thường đến chơi và mang theo quà là sự hủy diệt khó lường.

1. Tet trong Oblivion (Bí Mật Trái Đất Diệt Vong, 2013)

Bộ phim của tài tử Tom Cruise lấy bối cảnh tương lai năm 2077 khi con người vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt với. Hậu quả của nó là mặt trăng bị hủy hoại nghiêm trọng và nhân loại buộc phải di cư đến một hành tinh mới. Trạm không gian khổng lồ Tet được xây dựng để hút nước từ Trái đất để phục vụ cho việc khai hóa nơi ở mới.

Jack Harper (Tom Cruise) và Victoria (Andrea Riseborough) trở thành hai người cuối cùng còn lại ở quê nhà với nhiệm vụ bảo vệ Tet khỏi những kẻ thù còn sống sót. Song, họ dần nhận ra sự thật nghiệt ngã khi những gì bản thân tin tưởng và bảo vệ bấy lâu chỉ là sự dối trá. Dù không được các nhà phê bình đánh giá cao nhưng Oblivion vẫn mang về doanh thu tốt nhờ vào tên tuổi của Tom Cruise.

2. Arachnids trong loạt Starship Troopers (Nhện Khổng Lồ)

Nội dung của Starship Troopers xoay quanh cuộc chiến dài hơi giữa con người và một loài "bọ" khổng lồ ngoài không gian có tên Arachnids. Phần phim đâu tiên ra mắt năm 1997 lấy bối cảnh thế kỷ 23 khi nhân loại đã khai hóa được nhiều thuộc địa trong vũ trụ và bất ngờ đụng phải kẻ thù khát máu này.

Những tưởng loài người sẽ dễ dàng chiến thắng bởi công nghệ hiện đại vượt trội thì sự thật lại khác xa hoàn toàn. Nhiều trận chiến trở thành cuộc thảm sát khi Arachnids luôn có số lượng vượt trội với nhiều chủng loại có thể bắn rơi cả phi thuyền không gian.

Dù sở hữu cốt truyện đơn giản cùng kỹ xảo kém ấn tượng nhưng Starship Troopers vẫn có lượng fan riêng bởi những cảnh giết chóc đậm chất 18+. Thương hiệu hiện đang sở hữu ba tác phẩm cùng hai phần hoạt hình và một dự án tái khởi động đang trong quá trình thực hiện.

3. Xenomorph trong loạt Alien (Quái Vật Không Gian)

Người hâm mộ điện ảnh, nhất là dòng phim kinh dị, có lẽ đã quá quen thuộc với loài sinh vật không gian mang tên Xenomorph. Chúng xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong Alien (1979) do Ridley Scott đạo diễn. Xuyên suốt bốn phần phim, người xem theo chân nữ anh hùng Ripley (Sigourney Weaver) trong cuộc chiến sinh tồn trước những con quái vật khát máu.

Sở hữu tạo hình đáng sợ với hàm răng sắt nhọn cùng máu bằng axit, Xenomorph đã "làm mưa làm gió" trên màn ảnh rộng bằng những pha cắn xé đẫm máu. Cách chúng sinh sản cũng khiến người xem phải rợn tóc gáy khi phá lồng ngực nạn nhân chui ra ngoài. Năm 2012, Ridley Scott bất ngờ tái khởi động thương hiệu với phần tiền truyện mang tên Prometheus để giải thích nguồn gốc lẫn mối liên hệ giữa loài người và Xenomorph.

4. Precursors trong loạt Pacific Rim

Được thực hiện bởi Guillermo del Toro, Pacific Rim (2013) chính là một cơn gió mới cho thể loại khoa học viễn tưởng. Chuyện phim xoay quanh cuộc chiến giữa loài người và những con Kaiju không lồ đến từ khe nứt dưới đáy Thái Bình Dương. Chúng ta đã tạo ra những con Jaeger với hai phi công điều khiển để... đấm tay đôi với kẻ thù. Hóa ra, chúng chỉ là tay sai cho một chủng tộc mang tên Precursors vốn muốn quét sạch con người để sinh sống trên Trái đất.

Qua bàn tay nhào nặn của "bậc thầy quái vật" người Mexico, Pacific Rim mang một phong cách riêng đầy mê hoặc. Khắc hẳn thương hiệu Transformers, những cổ máy trong phim có bước di chuyển nặng nề với từng khối kim loại va vào nhau mỗi khi ra đòn. Tiếc thay, phần tiếp theo mang tên Pacific Rim: Uprising (2018) được thực hiện sau khi hãng Legendary bị Trung Quốc mua lại chỉ còn dấu ấn của... Cảnh Điềm mà thôi.

5. Loạt quái vật trong Men in Black (Đặc Vụ Áo Đen)

Men in Black là loạt phim khoa học viễn tưởng ăn khách và gắn liền với tên tuổi của tài tử Will Smith. Chuyện phim xoay quanh một tổ chức bí ẩn chuyên xử lý những vấn đề liên quan đến người ngoài hành tinh trên Trái đất. Xuyên suốt ba phần phim, khán giả được gặp vô số loài sinh vật kỳ dị với tạo hình từ dễ thương cho đến đáng sợ.

Trong số đó, tuyến phản diện gồm quái vật bọ Edgar (Vincent D'Onofrio), Serleena (Lara Flynn Boyle) hay Boris Cầm thú (Jemaine Clement) đều để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Có lẽ, Men in Black chính là lý do khiến nhiều khán giả nảy sinh nghi ngờ liệu gã hàng xóm hay cô đồng nghiệp kỳ lạ kia có phải người ngoài hành tinh trá hình hay không. Sắp tới, thương hiệu sẽ trở lại trong phần phim ăn theo MIB (2019) cũng như một tập kết hợp cùng 21 Jump Street trong MIB 23.

6. The Thing trong The Thing (Quái Vật Kinh Dị, 2011)

Nội dung The Thing bắt đầu khi các nhà khoa học vô tình tìm được một xác sinh vật lạ bị đóng băng trong tàu vũ trụ tại Nam Cực. Song, họ không hề biết rằng nó chính là một con quái vật ăn thịt người có khả năng giả dạng thành nạn nhân. Cơn ác mộng bắt đầu khi từng thành viên trở thành con mồi cho kẻ thủ ác. Tiếc thay, với nội dung ấn tượng từ phần phim gốc và tiểu thuyết Who Goes There? của John W. Campbell nhưng phim lại là một "bom xịt" cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.

7. Predator trong loạt phim Predator (Quái Thú Vô Hình)

Công thức thành công của Predator với Alien khá tương đồng khi cùng sở hữu cốt truyện đơn giản và tập trung vào yếu tố hành động và giết chóc bạo lực. Nội dung của cả ba phần phim ra mắt năm 1987, 1997 và 2010 gần như chỉ xoay quanh những màn săn đuổi con người đầy máu me của chủng tộc ngoài hành tinh mang tên Predator.

Song, nếu Alien chỉ là loài quái vật vô tri thì Predator lại là những tay thợ săn lành nghề với kỹ năng chiến đấu vượt trội cùng công nghệ kỹ thuật tiến tiến. Cùng với hai tập cross-over với Xenomorph mang tên Alien vs. Predator (2004) và Alien vs. Predator: Requiem (2007), khán giả đã được khám phá thêm nhiều bí ẩn liên quan đến hai biểu tượng của dòng phim kinh dị này.



Sắp tới đây, The Predator (2018) sẽ tiếp tục mang đến cái nhìn sâu hơn về Predator cũng như chiêu đãi người xem những pha hành động đậm chất 18+. Phim được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 14.09.2018.