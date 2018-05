6 phong cách được Twice, Exid, Winner... lăng xê trong màn comeback mới đây mà hội mê ăn diện nên update ngay

Ngoại hình được coi là yếu tố vô cùng quan trọng đối với các ngôi sao Hàn. Chính vì lẽ đó họ cũng phải thường xuyên thay đổi cập nhật những xu hướng thời trang để làm mới hình ảnh bản thân.



Dù có mê Kpop hay không thì hẳn ai cũng phải gật gù công nhận rằng, chúng ta có thể học được kha khá những phong cách hay ho từ sao Hàn. Ngoài những phong cách độc - dị - lạ thì còn rất nhiều xu hướng đẹp mắt để ứng dụng vào thực tế, điển hình như 6 style từ màn comeback mới nhất của các sao Hàn dưới đây.

1. Ngây thơ, trong sáng - Twice



Twice vốn được biết đến với hình ảnh những cô nàng tươi trẻ, trong sáng giống hệt như "cô bé nhà bên". Những bộ trang phục thoải mái, đơn giản như áo phông, áo nỉ, áo sơmi, quần jeans, chân váy… với nhiều màu sắc, họa tiết sặc sỡ màu mè có thể xem là những đặc trưng của những cô nàng này. Đặc biệt là trong màn comeback mới đây với ca khúc "What Is Love?", Twice đã đem đến cho bạn nhiều gợi ý hay ho mà đơn giản có thể ứng dụng hàng ngày.

2. Tươi mới, trong trẻo - Lovelyz



Cũng là phong cách dễ ứng dụng hàng ngày, nhưng style của Lovelyz trong lần comeback mới đây lại thiên về sự nữ tính, trong trẻo. Với ca khúc "That Day" những cô nàng này chọn diện những bộ trang phục cùng tông màu theo đúng kiểu "chị em cùng hội cùng thuyền". Với phong cách này thì chẳng cần bạn phải ăn diện quá cầu kỳ, chính những mảng màu tương đồng trên trang phục đã tạo nên điểm nhấn, khiến bạn có mix kiểu nào cũng cho ra những bức ảnh OOTD cực đẹp.

3. Hoài niệm, nổi loạn – Exid



Exid từ xưa đến nay vốn luôn gắn bó với phong cách sexy gợi cảm, vậy nhưng lần quay trở lại mới đây của họ sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Trong single "Lady", 4 cô gái như hóa thân thành những cô nàng nổi loại của những năm 90. Áo khoác rộng thùng thình, quần jeans dài lượt thượt, giày thể thao quá khổ… điểm xuyết thêm các phụ kiện như mũ lưỡi trai hay cặp tóc sắc màu đã đem đến cho họ hình ảnh retro vừa nổi loạn lại vừa quyến rũ.

4. Phóng khoáng, tự nhiên – Mamamoo



Với "Starry Night", những cô nàng nhà Mamamoo lại hết sức phóng khoáng, tự nhiên trong những mẫu trang phục mềm mại nhẹ nhàng bay bổng. Váy maxi, áo vải thô vải đũi, short jeans, trang phục mang tông nâu trầm hoặc họa tiết hoa rực rỡ… chính là điểm nhấn hoàn hảo cho các cô nàng trong lần comeback lần này. Nhìn hình ảnh của Mamamoo hẳn dễ khiến nhiều người liên tưởng đến vẻ sexy, gợi cảm của những cô nàng trong lễ hội Coachella.

5. Sexy, gợi cảm - HA:FELT



HA:TFELT (cựu thành viên Yenny của Wonder Girls) cũng vừa trở lại đường đua Kpop với MV "Pluhmm". Lối makeup da căng bóng, nhấn vào phần má hồng rực rỡ, cộng thêm phong cách đơn giản nhưng không nhạt nhẽo chính là đặc trưng của HA:FELT. Váy ôm sát xẻ tà, áo croptop khoe eo thon, váy 2 dây hờ hững... là những thứ mà bạn có thể học tập từ cô gái này.

6. Đơn giản, thoải mái – Winner



Gợi ý cuối cùng mà bạn có thể học tập từ những sao Hàn mới comeback gần đây chính là sự đơn giản thoải mái của những anh chàng Winner. Không mix&match quá rắc rối, những chàng trai của Winner chỉ gắn bó với những món đồ cơ bản như quần jeans rách, áo phông cơ bản, áo sơmi kẻ, cardigan... rồi nhấn nhá thêm với phụ kiện như vòng cổ hay thắt lưng là đã có được vẻ ngoài "ngầu" hết cỡ.

Nguồn: Soompi