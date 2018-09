6 phim Hàn khiến ai nấy ngã ngửa vì xem xong mới biết vừa bị lừa "trên mày trên mặt"

(Bài viết có tiết lộ cái kết của một số phim)

Đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy, sự kịch tính (drama) đóng vai trò quan trọng vì nó giúp câu chuyện thêm phần hấp dẫn hơn, đồng thời làm khán giả chẳng thể rời mắt khỏi màn hình. Để thực hiện được điều đó, giới biên kịch gia phải dày công xây dựng chuỗi tình huống éo le dành cho nhân vật hoặc khéo léo sử dụng plot twist. Tuy nhiên, nếu không biết tiết chế hợp lý, chúng lại có thể đẩy mọi thứ đi quá xa. Bài viết này sẽ giới thiệu những bộ phim Hàn gây hoang mang cực độ về mặt nội dung đã được ra mắt trong vài năm gần đây; đến nỗi sau khi xem xong, không ít người cảm giác như vừa bị "lừa" do không nghĩ phim sẽ "tổ lái" mạnh tay tới như vậy.



Lấy bối cảnh vùng nông thôn hẻo lánh mang tên Gokseong, The Wailing (Tiếng Than Oán) dẫn dắt khán giả theo chân viên cảnh sát tỉnh lẻ Jong Goo (Kwak Do Won) nhằm vạch trần kẻ thủ ác đã gieo rắc biết bao cái chết thương tâm cho người dân nơi đây. Tưởng chừng chỉ là một tác phẩm trinh thám đơn thuần pha lẫn chút yếu tố kinh dị, đứa con tinh thần của đạo diễn Na Hong Jin gây bất ngờ lớn khi dần dần bẻ hướng câu chuyện sang màu sắc tâm linh, ma quái. Kết hợp nhiều thể loại khác nhau như tội phạm hình sự, zombie, trừ tà, tôn giáo,... The Wailing sẽ nhấn chìm bạn vào nỗi sợ hãi mơ hồ thông qua cuộc chiến giành giật mạng sống cho cô con gái độc nhất của Jong Goo.

Nếu không đủ kiên nhẫn để thưởng thức trọn vẹn 97 phút thời lượng, có lẽ hầu hết người xem sẽ nghĩ rằng Single Rider (Độc Hành) rất nhàm chán và dài lê thê. Xoay quanh chuyến đi thăm vợ con đang định cư tại Úc của tay giám đốc chứng khoán Kang Jae Hoon (Lee Byung Hun), bộ phim khắc họa cái giá phải trả nếu bạn cứ mải mê chạy theo nhịp sống hối hả mà bỏ quên mất gia đình thân yêu. Nhờ có phần kịch bản chặt chẽ, Single Rider đã sắp đặt thành công cú plot twist nặng đô nhưng cực kì thuyết phục, làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của khán giả về bộ phim này. Từ một tác phẩm tưởng chỉ thuộc thể loại drama và slice of life, Single Rider đã trở thành bộ phim kỳ ảo chỉ trong một nốt nhạc.

Mặc dù sở hữu kinh phí sản xuất khổng lồ cùng dàn diễn viên hùng hậu, bom tấn Đảo Địa Ngục vẫn phải gánh chịu thất bại thảm hại ở phòng vé nội địa, bên cạnh cơn mưa gạch đá từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Thay vì tái hiện một cách chân thực cuộc đời nô lệ lầm than của những phu mỏ Triều Tiên tại quần đảo Hashima, đạo diễn Ryu Seung Wan lại biến The Battleship Island trở thành tác phẩm tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc quá sức lộ liễu. Chưa hết, nhân vật điệp viên Park Moo Young do nam tài tử Song Joong Ki thủ vai còn được ưu ái sức mạnh thể chất vượt ngoài sức tưởng tượng. Bất chấp tình cảnh bom rơi đạn lạc, anh vẫn thản nhiên tung hoành tựa hệt Captain America với gương mặt đẹp trai không tì vết.

Đừng để tấm poster đánh lừa bạn, vì thực chất, I Can Speak (Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ) cũng lừa tình không hề kém cạnh "người anh em" Đảo Địa Ngục. Cứ ngỡ rằng, bộ phim sẽ mang tới những tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng về chuyện học ngoại ngữ của ngoại già Ok Boon (Na Moon Hee). Thế nhưng, I Can Speak lại là bản tuyên ngôn chính trị mang mục đích tố cáo các tội ác chiến tranh mà phát xít Nhật đã gây ra cho phụ nữ Triều Tiên năm xưa. Dẫu được đông đảo người xem đánh giá cao tại quê nhà Hàn Quốc, I Can Speak vẫn vấp phải nhiều chỉ trích trước việc lồng ghép thông điệp bài Nhật, kích động lòng yêu nước cực đoan vào một tác phẩm giải trí thuần túy.

5. Love+Sling (2018)

Được kì vọng sẽ tạo tiếng vang tương tự Luck-Key (2016), tiếc thay, bộ phim điện ảnh thứ hai có "trai xấu" Yoo Hae Jin sắm vai chính lại bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Pha trộn giữa thể loại thể thao (đấu vật), tình cảm và gia đình, Love+Sling (Chuyện Tình Anh Đô Vật) gây thất vọng nặng nề bởi khâu kịch bản thuộc hàng thảm họa. Thúc đẩy câu chuyện bằng chất xúc tác: khi người bạn yêu muốn làm mẹ bạn theo đúng nghĩa đen, cái cách mà Love+Sling giải quyết vấn đề này chắc chắn sẽ khiến khán giả phải nhanh chóng uống thuốc hạ huyết áp.

Nếu nửa đầu bộ phim rất thành công trong việc khơi gợi cảm giác về một câu chuyện thú vị, thì nửa sau của nó lại chẳng khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người xem. Hàng loạt cú cắt cúp, chuyển cảnh vô tội vạ cùng cái kết lửng lơ, dễ dãi và thiếu sức thuyết phục đã hoàn toàn phá hỏng tác phẩm này.



Mang trọng trách khép lại chuyến phiêu lưu kì thú vào cõi âm ty, The Last 49 Days đáng lẽ sẽ là một tác phẩm rất hay nếu đoạn after credit thứ hai không tồn tại: Chúa tể Yeomra (Lee Jung Jae) chính là bố của thủ lĩnh Vệ thần Gang Rim (Ha Jung Woo). Dù biết rằng hẳn đạo diễn lẫn biên kịch có dụng ý hoàn thành vòng xoay nhân quả, nhưng dưới góc nhìn thực tế, việc Địa giới được lãnh đạo bởi một thế lực "gia đình trị" thì rõ ràng không ổn chút nào. Không ít khán giả còn tự hỏi, phải chăng nhờ có bố chống lưng, Gang Rim mới dễ dàng trở thành Vệ Thần rồi tự tung tự tác phá bỏ nhiều điều luật cấm kị nơi Địa giới, bất chấp sự cấm cản, phản đối từ những vị phán quan?