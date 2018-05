6 mỹ nhân Kpop hứa hẹn sẽ trở thành Suzy tiếp theo: Đều bị công chúng "ném đá" thậm tệ vì một điểm chung này

Nổi tiếng từ danh hiệu "tình đầu quốc dân", Suzy là một trong những thần tượng nữ thành công nhất hiện tại. Xuất thân là ca sĩ thần tượng, Suzy dần trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều dự án phim ảnh. Cô nàng dần trở thành hình mẫu lý tưởng cho không chỉ các cô gái trẻ mà còn cho các thần tượng nữ đang trên đà nổi tiếng, có khả năng diễn xuất hứa hẹn. Trong số các idol đình đám hiện tại, 6 mỹ nữ dưới đây là những cái tên nổi bật được công chúng hi vọng sẽ trở thành "Suzy tiếp theo". Tuy nhiên tất cả đều có điểm chung và cũng là điểm yếu: diễn xuất bị chê thậm tệ.

Bước ra từ vị trí á quân của "Produce 101", Se Jeong ngày càng nổi tiếng. Giọng ca tuyệt vời dù còn trẻ tuổi là bước đệm giúp Sejeong nhận được sự chú ý, từ đó cô nàng xuất hiện liên tục trên hàng loạt chương trình truyền hình và chiếm được cảm tình của khán giả. Chạm ngõ điện ảnh không lâu, cô nàng đã được tin tưởng giao ngay cho vai chính trong "School 2017". Tuy nhiên, Se Jeong lại vướng phải ý kiến chỉ trích vì cách diễn nhạt nhòa, khiến rating của bộ phim rớt thảm hại. Về nhan sắc, tuy không phải là đẹp quá nổi trội, song Kim Se Jeong cũng được nhận xét là tài sắc vẹn toàn, sở hữu vẻ đẹp tươi tắn và rất được lòng khán giả.

Độ nổi tiếng của Sejeong còn vượt xa cả các thành viên khác trong Gugudan

Hình tượng vui tươi giúp Sejeong trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng

Màn aegyo (làm động tác dễ thương) gây sốt của Sejeong trong "School 2017"

Dù tài năng ca hát không mấy nổi trội, Chae Yeon vẫn được công chúng xứ Hàn dành nhiều tình cảm nhờ gương mặt xinh đẹp ngọt ngào. Cô nàng được ưu ái tham gia nhiều phim truyền hình như "Drinking Solo", "Reunited Worlds" hay "Shall We Live Together". Gần đây nhất, nữ thần tượng được tham gia đóng vai thứ chính trong phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn là "Lala: Hãy để em yêu anh". Về nhan sắc, dù bị chê vì quá khứ "dao kéo", song đến giờ Jung Chae Yeon vẫn được công chúng tôn vinh là nữ thần thế hệ mới nhờ gương mặt xinh đẹp, thần thái nổi trội.

Chaeyeon rất đắt hợp đồng quảng cáo cá nhân và là thành viên nổi tiếng nhất D.I.A

Vẻ đẹp trong sáng với đôi môi mọng hờn dỗi của cô nàng rất được công chúng Hàn ưa thích

Diễn xuất của Chae Yeon trong "Drinking Solo"

Được mệnh danh là "át chủ bài" của Red Velvet, không bất ngờ khi Joy được công ty hết lòng hậu thuẫn tham gia các dự án riêng bên cạnh biểu diễn trong nhóm. Mới tham gia đóng phim hơn 1 năm, lại là tay ngang nhưng Joy đã 2 lần được giao vai chính trong "The Liar and His Lover" và "The Great Seducer". Đặc biệt, kĩ năng diễn xuất của Joy càng ngày càng bị chê thậm tệ, còn khiến rating "The Great Seducer" thảm hại nhất trong lịch sử đài MBC.

Nhưng không thể phủ nhận sau khi đóng phim, danh tiếng của Joy ngày càng vươn xa. Tuổi đời còn rất trẻ, khán giả vẫn rất kỳ vọng Joy sẽ cải thiện được diễn xuất trong tương lai. Ngoài ra, Joy được khen ngợi hết lời trong 1 năm trở lại đây sau khi lột xác thành mỹ nhân sexy. Với ngoại hình đẹp, nhân cách tốt, lại chăm xuất hiện trên truyền hình, Joy khiến công chúng không thể không liên tưởng tới Suzy.

Cô nàng hứa hẹn sẽ còn phủ sóng hơn nữa trong năm nay

Sau khi tham gia diễn xuất trong "Hit The Top" và "Girls' Generation 1979", Bona bất ngờ nổi tiếng vì ngoại hình ẩn tượng, được khen đẹp như diễn viên. Hoạt động ca hát cùng WJSN không đem đến cho Bona sự nổi tiếng, chính vì vậy, nhiều khán giả kì vọng cô nàng sẽ tỏa sáng với môn nghệ thuật thứ 7. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của Bona được đánh giá khá tự nhiên, ngoại hình đẹp không góc chết rất hút mắt. Bên cạnh đó, vẫn có không ít khán giả đánh giá thấp khả năng diễn xuất của Bona.

Bona có tiềm năng trở thành thần tượng – diễn viên thành công trong tương lai

Ngoại hình xinh đẹp là điểm cộng không nhỏ giúp cô nàng ngày càng được chú ý

Trích đoạn diễn xuất của Bona trong "Hit The Top"

Ngay từ khi ra mắt, Solbin đã gây xôn xao vì ngoại hình có nét "lai" giữa hai mỹ nhân đình đám là Suzy và Hyeri (Girl's Day). Cô nàng xuất hiện liên tục trên các chương trình truyền hình và liên tục nhận được lời mời quảng cáo, chụp ảnh tạp chí. Dự án điện ảnh nhận được nhiều chú ý của Solbin là "Solomon's Pejury". Gần đây nhất, cô nàng nhận vai chính trong "Twinkling Sound", tuy nhiên diễn xuất vẫn bị chê là thiếu tự nhiên.

Solbin là gương mặt quen thuộc trong nhiều CF quảng cáo tại Hàn

Xinh đẹp lại có tiềm năng diễn xuất, Solbin được mong đợi trở thành Suzy thứ 2

Diễn xuất tự nhiên của Solbin trong "Twinkling Sound"

Sở hữu ngoại hình đẹp lạ được khen là giống Jeon Ji Hyun cùng chiều cao chuẩn như người mẫu, Doyeon là được "chọn mặt gửi vàng" tham gia quảng cáo cho không ít nhãn hàng thời trang. Ở Hàn Quốc, Doyeon rất được yêu thích vì ngoại hình bắt mắt và tình cách thân thiện, năng động. Tuy mới chỉ tham gia bộ phim truyền hình "Short" và bị chê bai không ít về sự thiếu sót trong khả năng diễn xuất, nhưng đây là bước đệm hoàn hảo giúp Doyeon trau dồi kĩ năng và ngày càng tỏa sáng trong tương lai.

Diễn xuất của Doyeon nhận được phản hồi tích cực từ khán giả