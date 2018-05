6 món ăn vặt ở Tây An (Trung Quốc) nhìn là thèm: có món còn là di sản văn hóa phi vật thể

Hamburger Rou jia mo (肉夹馍 )

Rou jia mo được mệnh danh là hamburger lâu đời nhất ở Trung Quốc, thậm chí món này còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể ở Thiểm Tây. Rou jia mo vốn dĩ là món bánh mì tròn được cắt làm đôi, bên trong sẽ được nhồi đầy nhân thịt lợn, cừu hoặc bò băm nhuyễn.

Tuy nhiên, điểm hấp dẫn của món ăn này là được đầu bếp sử dụng đến 20 loại gia vị khác nhau để ướp phần nhân nên hương vị bánh chắc chắn sẽ rất đậm đà và đủ vị ngon ngất ngây. Đó cũng là lý do vì sao loại hamburger Trung Quốc này không cần cho thêm bất kỳ loại rau hoặc gia vị nào thêm từ bên ngoài vào.

Hiện nay không chỉ có Tây An, Thiểm Tây có bán món Rou jia mo mà món ăn này hầu như cũng lan rộng và xuất hiện nhiều nơi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu muốn nếm hương vị Rou jia mo truyền thống nhất thì Tây An là địa điểm cần phải dừng chân bạn nhé.

Giá cả: 5 – 8 RMB (khoảng 18k – 28k)



Bánh rán Rou bing (肉饼)

Nhìn bên ngoài tương tự như món Rou jia mo, nhưng thật ra Rou bing lại là một món ăn hoàn toàn khác. Điểm độc đáo của Rou bing là các nguyên liệu thịt và rau sẽ được cho vào liên tục trong quá trình nhồi bột bánh và bánh sau khi được cuộn xong sẽ cho vào chảo rán vàng. Có nhiều phiên bản Rou bing như Rou bing nhân thịt lợn, bò, cừu, trong đó thì nhân thịt bò được ưa chuộng hơn hẳn.

Giá cả: 10 RMB (khoảng 36k)



Thịt xiên nướng Kao rou chuan (烤肉 串)

Thịt xiên nướng là món ăn rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, lý do mà thịt xiên nướng Kao rou chuan hấp dẫn khách du lịch khi đến Tây An là bởi thành phần gia vị đặc trưng được thêm vào. Trong đó, ấn tượng nhất là loại rau thì là Ai Cập và ớt cay nồng khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Do đó, với độ hấp dẫn thế này thì khi đứng trước quầy Kao rou chuan và chỉ cần lơ đễnh một chút thì có thể bạn đã "chén sạch" 20 que xiên lúc nào không hay biết.

Giá cả: 20 RMB/20 xiên (khoảng 72k)



Khoai tây rán Gao shan xiao tu dou (高山 小 土豆)

Mới nhìn qua chắc chắn nhiều bạn sẽ nhầm tưởng đây là món trứng cút rán, tuy nhiên, nguyên liệu chính của món này lại là khoai tây cỡ nhỏ. Đây được xem là món ăn vặt đường phố cực lý tưởng khi bạn đến Tây An. Do củ khoai tây ở đây sử dụng loại nhỏ nên rất vừa miệng khi ăn và gia vị cũng thấm đều hơn vào phần củ bên trong. Phần khoai tây đậm đà gia vị khi cắn vào lại tỏa mùi thơm bùi và béo, cộng thêm màu vàng đẹp mắt nên thật sự rất hấp dẫn đối với bất kỳ ai đi ngang.

Giá cả: 20 RMB (khoảng 720k)



Tào phớ Dou fu nao (豆腐 脑)

Nếu như ở miền Nam Trung Quốc, hoặc ở Việt Nam, món tào phớ có vị ngọt đặc trưng thì ở Tây An (phía Bắc Trung Quốc) lại chuộng vị tào phớ mặn hơn. Do đó, thay vì dùng nước đường thì ở Tây An, bạn sẽ thấy tào phớ được phục vụ với nước tương, giấm và ớt. Tất nhiên, với hương vị khác lạ hoàn toàn nên món tào phớ Dou fu nao này rất đáng để thử qua một lần bạn nhé.

Giá cả: 10 RMB (khoảng 36k)



Đậu phụ Tie ban xiang la dou fu (铁板 香辣 豆腐)

Mặc dù chỉ là đậu phụ thôi nhưng món Tie ban xiang la dou fu này lại hấp dẫn và bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khay đậu phụ trắng muốt ngay trước quầy bán lại được cho thêm hành xanh, hành tím, nước sốt vàng nâu, ớt đỏ nhìn ấn tượng không thể tả. Những miếng đậu phụ này sau đó sẽ được rán chín vàng và cho thêm nước sốt lên khi bán cho khách nên trông càng hấp dẫn hơn hẳn bạn nhé.

Giá cả: 15 RMB (khoảng 54k)



Nguồn: Imstillhungry