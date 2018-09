5 sản phẩm dưỡng da mới toanh đang khiến các tín đồ làm đẹp Việt "phát sốt" vì chất lượng điểm 10

1. Hylamide SubQ Anti-Age Advanced Serum

Xuất xứ: Mỹ

Giá gốc: 652.000VNĐ

Hylamide SubQ Anti-Age Advanced Serum là serum dưỡng da đang gây sốt trong thời gian qua. Đây là một tinh chất tập trung rất mạnh, sử dụng phức hợp acid hyaluronic tiên tiến, thế hệ cao hơn của peptides và công nghệ sinh học mới để dưỡng ẩm đa tầng từ bề mặt đến các lớp da bên dưới, làm mờ và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các rãnh, vết chân chim, chảy xệ. Hiệu quả dễ nhận thấy nhất là sản phẩm này giúp da căng mọng, mướt mát, sáng lên rõ rệt. Hylamide SubQ Anti-Age có chứa tới 44.32% các chất hoạt động (active ingredients) – tinh chất tác động đến từng tế bào mạnh mẽ để cải thiện các vấn đề về dưỡng ẩm, cấp nước và chống lão hóa, giúp da khỏe mạnh từ bên trong.



2. Kem chống nắng Jack Black Oil-Free Sun Guard Broad Spectrum SPF45 Sunscreen Water Resistant

Xuất xứ: Mỹ

Giá gốc: 489.000VNĐ

Kem chống nắng là món đồ mà bất kì ai cũng phải có, vì vậy mà tiêu chuẩn kem chống nắng ngày càng được nâng cao và khắt khe hơn. Đợt này, cái tên mới toanh của thương hiệu Mỹ Jack Black đã lên ngôi và được giới làm đẹp săn lùng, truyền tay nhau với phản hồi rằng đây chính loại kem chống nắng trong mơ: chống nắng đỉnh, cho bề mặt da mịn mượt nhẹ nhàng, giá cả dễ chịu. Không những thế, em này còn có khả năng kiềm dầu hiệu quả, không nhờn dính. Chất lượng thậm chí còn được cho là không kém gì kem chống nắng Elta MD đình đám mà giá thì đáng yêu vô cùng.

3. Dưỡng ẩm Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly

Xuất xứ: Mỹ

Giá gốc: 655.000VNĐ

Nhà Clinique nhiều năm qua đã quá nổi tiếng với dòng Dramatically Different mà đình đám nhất là gel và lotion dưỡng ẩm. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều người dùng phản hồi rằng kể cả dạng gel cũng hơi "nặng đô" so với làn da siêu dầu của họ. Bởi vậy mà sự ra đời của sản phẩm dưỡng dạng jelly này chính là tin tuyệt vời hơn bao giờ hết. Em này có kết cấu khá mỏng và thấm cực kì nhanh, vì là dạng Jelly nên sau khi bôi trên da sẽ không để lại một chút cảm giác dấp dính nào. Cũng như những người chị em cùng dòng, Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly cũng rất lành tính. Nếu nàng nào da dầu đang đau đầu tìm một kem dưỡng ẩm đón thu về, thì đừng ngần ngại rinh ngay sản phẩm này nhé.

4. Tẩy trang Botanical Marche Hot Cleansing Gel

Xuất xứ: Nhật Bản

Giá gốc: 338.000VNĐ

Chỉ cần biết đây là loại gel tẩy trang đạt vị trí số một trên trang web mỹ phẩm nổi tiếng Cosme là đủ để thấy em ý hot như thế nào rồi. Em tẩy trang dạng gel này có thành phần cực kì độc đáo khi chúng mình chỉ cần bôi lên mặt, không cần nhũ hóa, nhiệt từ bàn tay sẽ làm giãn nở lỗ chân lông, bụi bẩn, dầu thừa rồi massage nhẹ nhàng với nước mát là xong. Quá hợp với những nàng lười nhũ hóa hoặc sợ tẩy trang dạng dầu dễ lên mụn ẩn. Thành phần cực lành tính với 90% là thảo mộc thiên nhiên: cà chua, chiết từ quả táo tàu, chiết xuất chanh, cam, chiết xuất từ hoa cúc la mã, chiết xuất bưởi... Đã vậy, em này còn không chứa các chất phụ gia gây nặng mặt, không cồn, không chất tạo màu, không hương liệu, không paraben, an toàn cho cả da nhạy cảm. Bật mí là cảm giác ấm nóng khi thoa gel trên da cực kì thoải mái, thư giãn. Sản phẩm hiện đang có 2 phiên bản: dòng thường vỏ bạc và dòng màu tím có bổ sung thêm retinol giúp làm sạch sâu bề mặt da và lớp sừng dày, chống lão hóa da.

5. Peel da SoNatural Red Peel Tingle Serum

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá gốc: 723.000VNĐ

Em này chính là "thần dược cải tạo làn da căng bóng, hết mụn" mà cộng đồng làm đẹp Việt đang săn lùng. Sản phẩm này được trang Elle và Vogue của Hàn dành cực nhiều lời khen ngợi có cánh. Thành phần chính là AHA và BHA, chiết xuất từ các loại dâu rừng và Aronia - nhóm các acid có nguồn gốc thiên nhiên, hỗ trợ tích cực trong điều trị thâm và căng mịn da. Em này có tác dụng loại bỏ bã nhờn tắc nghẽn gây mụn; kiểm soát lượng dầu thừa; kháng viêm, giảm sưng mụn; làm mờ vết thâm sẹo mụn; làm sáng da, đều màu da; bảo vệ, tăng cường sự phát triển của biểu bì; tăng độ đàn hồi cho da.

Làn da ngay sau lần peel đầu tiên sẽ thật sạch, mềm mại, căng bóng. Nhân mụn nếu có sẽ khô cồi và bong ra, giúp những sản phẩm skincare sau đó hấp thụ tốt hơn nhiều. Chúng mình chỉ cần cho 1 lượng vừa đủ lên mặt, massage nhẹ đến khi serum thẩm thấu. Da sẽ có cảm giác châm chích nhẹ, khoảng 3 phút tình trạng này sẽ hết, để khoảng 10-15 phút rửa sạch bằng nước mát. Lưu ý là các nàng chỉ nên sử dụng 1-2 lần/tuần (cách nhau ít nhất 5 ngày) và nhớ dưỡng ẩm thường xuyên sau khi peel da nhé.

