5 dấu hiệu khác thường ở mái tóc đang ngầm cảnh báo một loạt vấn đề sức khỏe xảy ra trong cơ thể bạn

Ít ai biết rằng, chỉ cần nhìn vào sự phát triển của mái tóc cũng có thể biết được cơ thể của chúng ta có đang khỏe mạnh hay không. Một vài dấu hiệu khác thường trên tóc có thể phản ánh chế độ ăn uống mà bạn đã tiêu thụ trong ngày, vấn đề tuổi tác hay điều kiện thời tiết gây ra. Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu khác lạ ở mái tóc đang ngầm cảnh báo vấn đề sức khỏe nào xảy ra trong cơ thể bạn ngay bây giờ nhé!

Tóc rụng thường xuyên

Dường như đây chính là dấu hiệu phản ánh rõ nhất về chế độ ăn uống mà bạn tiêu thụ trong ngày, lúc này cơ thể bạn đang báo động tình trạng thiếu sắt. Do phần lớn sắt thường có trong thịt nên nếu bạn đang ăn kiêng thì cũng nên uống bổ sung thêm một viên vitamin tổng hợp mỗi ngày. Bên cạnh đó, rụng tóc thường xuyên cũng có thể liên quan tới sự tăng giảm thất thường của hormone do hội chứng buồng trứng đa nang gây ra. Vì thế, nếu bị rụng tóc quá nhiều thì bạn nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe của mình ngay.

Tóc khô gãy

Tóc khô xơ, nhanh gãy rụng có thể là do điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt gây ra, đôi khi là do bạn sấy tóc quá nhiều. Vậy nên, việc dưỡng ẩm cho tóc hàng tuần, nhất là vào mùa đông là điều vô cùng cần thiết. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên đi bơi hay tẩy nhuộm tóc thì cũng không nên bỏ qua việc hấp dưỡng tóc hàng tuần. Mặt khác, tình trạng tóc khô gãy cũng có thể là do sự rối loạn hormone và bệnh cường giáp gây ra.

Tóc mái bằng không dài ra

Đây là một dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu protein trong chế độ ăn hàng ngày. Phần lớn, tóc được tạo nên bởi protein nên việc bổ sung protein đầy đủ mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết. Bạn có thể bổ sung protein cho cơ thể từ lòng đỏ trứng, thịt gà, hải sản...

Màu tóc nhạt dần dù không nhuộm tóc

Việc ra đường mà quên che chắn, bảo vệ mái tóc, để mái tóc tiếp xúc thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời sẽ làm đổi màu tóc và gây khô xơ tóc. Lúc này, bạn nên tiêu thụ nhiều loại thực phẩm giàu vitamin E để bảo vệ tóc khỏi tác động xấu từ ánh nắng mặt trời. Đồng thời, hãy bổ sung thêm nhiều loại hạt, rau củ quả vào chế độ dinh dưỡng trong ngày.

Thân tóc xuất hiện các mảng vẩy

Đừng nhầm lẫn hiện tượng này với gàu, bởi lớp vảy hình thành trên da đầu thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh vẩy nến hoặc các bệnh tự miễn dịch khác. Nếu da rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì nó sẽ làm đẩy nhanh quá trình tăng trưởng của các tế bào da. Ngoài gây ngứa ngáy, khó chịu thì nó còn có thể dẫn đến những căn bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp...