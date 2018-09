4 điểm đậm chất Á Đông trong phim rich kid “Crazy Rich Asians”

Lần đầu tiên xem Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á), bạn bị ấn tượng bởi điều gì? Cuộc sống sang chảnh của những cậu ấm cô chiêu hay sự may mắn không tưởng của "Lọ Lem" Rachel Chu (Ngô Điềm Mẫn) khi đạp nhầm kiệu kim cương? Đa số chúng ta sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài lấp lánh đẹp đẽ mà bộ phim mang lại. Một số người còn cho rằng bộ phim hời hợt và hào nhoáng, quá "Tây" đối với một câu chuyện châu Á. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc sanh chảnh ấy là một câu chuyện văn hóa thuần phương Đông được lồng ghép một cách ý nhị, tinh tế. Có lẽ, chỉ khi sống chậm lại một chút, xem kĩ hơn một chút và ngẫm sâu hơn một chút, ta mới thấy được "phần chìm của tảng băng" đó.

"Lọ Lem" Rachel Chu bên "hoàng tử" Nick Young.

Ẩm thực đặc sắc

Nhắc đến văn hóa, không thể không bỏ qua ẩm thực. Khác với ẩm thực phương Tây được tạo nên bởi dấu ấn từ các nhà hàng sang chảnh, ẩm thực phương Đông lại gây ấn tượng bởi các món ăn đường phố. Trong Crazy Rich Asians, người xem sẽ bị thu hút bởi phân đoạn 4 người trong đó có CEO giàu sụ Nick Young (Henry Golding), Rachel Chu cùng 2 người bạn thân ghé tới một khu chợ ẩm thực và thưởng thức các món ăn đêm cực kỳ hấp dẫn. Chính Nick cũng đã nhận xét rằng mỗi quầy hàng tại đó đều xứng đáng nhận sao Michelin nhờ bản sắc và đẳng cấp riêng nằm trong từng món ăn mà những đầu bếp nghiệp dư sáng tạo ra.

Đồ vỉa hè mà ngon như đồ nhà hàng, chỉ có thể là ở Singapore

Đồng thời, bộ phim cũng nhắc tới một món ăn truyền thống tại Singapore nói riêng và một số nước khác như Malaysia, Indonesia, đó là Satay. Satay thực chất là một món thịt nướng theo công thức đặc biệt, một món ăn đem lại niềm tự hào cho người dân bản địa vì hương vị độc đáo của nó.

Những khu chợ bán hàng rong của Singapore trong phần hậu trường của Crazy Rich Asians.

Quan niệm "nhà là trên hết"

Dù gia tộc nhà Young được đánh giá sang chảnh như hoàng tộc, nhưng họ vẫn là một gia đình kiểu mẫu phương Đông. Họ xem trọng cái gọi là nếp nhà, sự tiếp nối giữa các thế hệ, tứ đại đồng đường và nhất là thể diện chung của gia đình. Người phương Đông đặt hạnh phúc chung gia đình lên cao hơn hạnh phúc riêng của mỗi cá nhân, đây là điểm khác với chủ nghĩa cá nhân từ phương Tây.

Điều này đã được mẹ của Nick Young, bà Eleanor Young (Dương Tử Quỳnh) đề cập đến rất nhiều lần khi biết cô con dâu tương lai của mình là người Mỹ gốc Hoa. Sự tiếp nối giữa các thế hệ, truyền giữ nếp nhà được thể hiện qua chiếc nhẫn gia truyền hay lúc tất cả thành viên từ già đến trẻ quây quần cùng gói há cảo, một món ăn truyền thống của người Trung Quốc.

Phân cảnh đại gia đình gia tộc Young quây quần gói há cảo.

Đằng sau người đàn ông thành đạt là sự hy sinh của người phụ nữ

Ở Crazy Rich Asians, quan niệm về đạo làm vợ trong văn hóa phương Đông cũng được thể hiện khá rõ. Chúng ta vẫn thường nói vui rằng "đằng sau thành công của người đàn ông thường có bóng dáng của người phụ nữ", câu nói đó thể hiện rõ vai trò tề gia nội trợ của phụ nữ phương Đông. Trụ cột trong gia đình là người chồng, còn người vợ sẽ lui về sau làm hậu phương, chăm chồng chăm con, vun vén giữ lửa gia đình, bảo vệ những giá trị vốn có của gia đình.



Bà Eleanor Young là một người con dâu, người vợ, người mẹ mẫu mực.

Họ có khi phải gác lại sự nghiệp riêng của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của một người giữ lửa, như bà Eleanor Young đã từ bỏ nghiệp luật sư để lui về sau lưng chồng. Thời đại bây giờ, phụ nữ phương Đông đang dần khẳng định được vị thế của mình ngoài xã hội thay vì chỉ quanh quẩn trong nhà với công việc nội trợ. Nhưng quan niệm đó vẫn còn và có không ít người vợ vẫn đang miệt mài thực hiện cho trọn cái đạo đã có từ xa xưa ấy.



Bà Eleanor Young phải rất vất vả để cai quản cơ nghiệp và bảo vệ những giá trị truyền thống của gia tộc.

Những điều nhỏ nhặt rất "châu Á"

Bà nội của Nick Young là hiện thân cho nét đặc trưng trong văn hóa của người phương Đông. Cái cách bà nhìn tướng mũi của Rachel để đoán về con người cô, hay câu hỏi "Ăn cơm chưa" trong lần gặp lại cháu đích tôn Nick Young đã thể hiện rõ điều đó. Thay vì hỏi "How are you?" (Bạn khỏe không) trong lần gặp mặt đầu tiên như người phương Tây, người phương Đông, nhất là người Trung Quốc sẽ hỏi "Bạn ăn cơm chưa?" như một lời chào thân mật để mở đầu cho một cuộc trò chuyện.



Bà nội của Nick Young nhìn tướng mũi để đoán rằng Rachel có phúc khí.

Hay với người phương Đông, quan niệm tâm sinh tướng đã dẫn tới thói quen nhìn tướng đoán mệnh, đánh giá tính cách con người thông qua ngoại hình. Tất cả những đặc sắc văn hóa đó đã được lồng ghép một cách tinh tế thông qua người bà trong Crazy Rich Asians.



Trong tựa phim về con nhà giàu Châu Á này, bạn cũng sẽ gặp lại mạt chược, một trò chơi quen thuộc của người dân Trung Hoa xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Hong Kong kiểu cũ. Đây cũng là một nét độc đáo làm nên dấu ấn riêng trong văn hóa của người Trung Quốc.

Mạt chược, "gương mặt thân quen" trong các bộ phim Hong Kong, Đài Loan kiểu cũ.

Không phải ngẫu nhiên mà Crazy Rich Asians gây bão tại phòng vé Bắc Mỹ, điều gì cũng có lí do của nó cả. Ngoài câu chuyện tình yêu chàng giàu nàng nghèo đẹp như mơ, những thông điệp xã hội sâu sắc thì có lẽ, việc lồng ghép những yếu tố văn hóa đặc sắc như trên cũng là một lí do làm nên sức hút cho bộ phim.



Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.