3 tác phẩm từng giúp bậc thầy diễn xuất Daniel Day-Lewis ẵm tượng vàng Oscar danh giá

Sau tuyên bố không đóng thêm bất kì một bộ phim nào nữa ở tuổi 60 sau Phantom Thread (Bóng Ma Sợi Chỉ), Daniel Day-Lewis đã gây một cú sốc lớn đối với toàn bộ những người yêu môn nghệ thuật thứ 7. Bởi lẽ, trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, hiệp sĩ Daniel Day-Lewis không chỉ là một tài năng được ghi nhận bởi giới làm nghề, mà còn được khán giả đại chúng vô cùng ngưỡng mộ.



Giờ hãy cùng nhìn lại 3 bộ phim góp phần làm nên tên tuổi của Daniel Day-Lewis ông trước lời từ biệt tại Phantom Thread vừa qua.

1. My Left Foot: The Story of Christy Brown (Bàn Chân Trái Của Tôi) - 1989

Bộ phim nói về người đàn ông tên Christy Brown, mắc bệnh bại não bẩm sinh nhưng ý chí lại vững vàng. Dù chỉ có thể điều khiển bình thường duy nhất bàn chân trái, anh vẫn trở thành nhà văn tài ba với cuốn tự truyện "My left foot" của chính mình.

Để việc nhập vai được chân thật nhất có thể, Daniel Day-Lewis đã "bám trụ" với chiếc xe lăn, như được kể lại rằng ông đã từ chối rời khỏi chiếc xe lăn dù cảnh quay đã kết thúc, thay vào đó, ông nhờ các thành viên trong đoàn làm phim cho ông ăn và đẩy ông đi vòng xung quanh. Có thể nói, với sự dấn thân, đặt hết tâm trí vào vai diễn của mình, tượng đài Oscar là một phần thưởng khởi đầu trọn vẹn và hoàn hảo nhất đối với ông.

Trích đoạn phim "My Left Foot" (Bàn chân trái của tôi)

2. There Will Be Blood (Đồng Tiền Xương Máu) - 2008

Với lối diễn xuất nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật mà theo thuật ngữ điện ảnh là "Method Acting", Daniel Day-Lewis quyến rũ khán giả trong từng bộ phim ông tham gia. Điều đó đã được khẳng định qua tác phẩm điện ảnh There Will Be Blood với 8 giải thưởng từ Oscar, mà hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất không ai khác chính là hiệp sĩ Daniel Day-Lewis.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết Oil năm 1927 của Upton Sinclair, There Will Be Blood kể về Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis), người đã phát hiện ra dầu lửa tại một trong các mỏ bạc đang khai thác vào năm 1898.

Bộ phim là cuộc hành trình dài 158 phút đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Liệu rằng tiền có mua được tất cả mọi thứ trên đời này không? Một câu chuyện dài đã được Paul Thomas Anderson (đạo diễn vừa cộng tác cùng Daniel Day-Lewis lần thứ 2 qua tác phẩm Phantom Thread, nhận đề cử Oscar 2018) dựng nên với tất cả những thăng trầm của một đời người, những cung bậc cảm xúc của một người đàn ông từng trải, tình yêu, tình cảm gia đình và hơn hết là niềm tin đối với Chúa.

Màu sắc, âm nhạc của phim cộng hưởng cùng lối diễn xuất bậc thầy của Daniel Day-Lewis đã khiến cho từng thước phim đều căng thẳng đến nghẹt thở, đến nỗi người xem tưởng như được tháo tung nút thắt cổ khi hành trình của phim kết thúc.

Trailer phim "There Will Be Blood" (Đồng tiền xương máu)

3. Lincoln (Tổng Thống Lincoln) - 2017

Từ chối tham gia vào các bộ phim bom tấn và thương mại, Daniel Day-Lewis khá khắt khe trong việc tuyển chọn kịch bản và đạo diễn. Ông tập trung phần lớn vào mảng phim nghệ thuật và dấn thân vào với hết thảy tâm huyết mà ông có để cho ra đời những tác phẩm có giá trị bền lâu. Có lẽ vì vậy mà khán giả luôn mong chờ từng sản phẩm mang tên Daniel Day-Lewis.

Bộ phim Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg tập trung miêu tả về cuộc đời của tổng thống Lincoln trong một vài tháng cuối đời, trước khi ông bị ám sát cũng như những vấn đề quan trọng trong quyết định bãi bỏ chế độ nô lệ và kết thúc 4 năm nội chiến đẫm máu trong lịch sử Hoa Kỳ. Bộ phim nhận được 12 đề cử Oscar và kết quả chung cuộc cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc lại một lần nữa về tay nam diễn viên huyền thoại người Anh này.

Trailer phim "Lincoln" (Tổng thống Lincoln)

"Cuộc sống là điều đến đầu tiên. Do đó, thứ mà tôi nhìn thấy trong các nhân vật, tôi cố gắng hình dung nó ở ngoài đời thực", Daniel Day-Lewis nói về cách nhìn nhận mỗi vai diễn.

Trước lời tuyên bố giã từ nghiệp diễn của diễn viên tài năng và kín tiếng như Daniel Day-Lewis, khán giả tiếc nuối chỉ còn đành tìm lại những thước phim cũ của ông để xem và chiêm nghiệm.

Mở đầu tên tuổi bằng một tượng vàng Oscar, có chăng ông cũng sẽ khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình bằng một tượng vàng Oscar khác vào năm nay? Dù kết quả chung cuộc cho Phantom Thread có như thế nào, thì chắc hẳn trong lòng khán giả yêu phim vẫn luôn có một hình tượng hiệp sĩ Daniel Day-Lewis dành cả cuộc đời để sống trọn vẹn trong từng bộ phim như thế. Còn bạn, bộ phim nào của ông để lại ấn tượng sâu đậm nhất với bạn?

Tạo hình nhân vật cuối cùng của sự nghiệp hiệp sĩ Daniel Day-Lewis

Trailer "Phantom Thread" - Tác phẩm điện ảnh khép lại sự nghiệp của Lewis có mặt trong hạng mục đề cử quan trọng nhất Oscar 2018