2018 sẽ gây nức lòng fan anime bởi sự tái xuất của 10 thương hiệu lẫy lừng

Nếu 2017 là dịp kỷ niệm 100 năm ra đời của thể loại anime (phim hoạt hình Nhật Bản) thì năm 2018 tiếp tục sẽ là một cột mốc chói lọi của cộng đồng yêu phim vì sự trở lại đồng loạt của 10 tựa phim ăn khách. Trong số đó, không chỉ có những thương hiệu anime nổi tiếng trong vòng vài ba năm trở lại, mà còn có cả những tựa phim đã kết thúc hàng chục năm cũng đang rục rịch tái xuất để tạo cơn sốt mới.

Nào hãy cùng khám phá danh sách 10 phim anime khiến chúng ta trông chờ năm 2018 đến thật nhanh nhé.

1. Tokyo Ghoul:re

Sau ba năm chờ đợi, thế giới ngạ quỷ của anime Tokyo Ghoul (Đông Kinh Thực Chủng/ Ngạ Quỷ Tokyo) sẽ trở lại với tên gọi mới Tokyo Ghoul:re.

Teaser phim anime "Tokyo Ghoul:re"

Tiếp nối hai mùa phim trước, Tokyo Ghoul:re xoay quanh cuộc chiến giữa ghoul (quỷ ăn thịt) và CCG – tổ chức do con người lập ra để tìm diệt ghoul. Lấy bối cảnh hai năm sau cuộc thanh trừng Anteiku, tầm ảnh hưởng của CCG ngày càng tăng lên và trở thành mối đe dọa quá lớn cho thế giới quỷ ăn thịt, đặc biệt là những tổ chức lớn mang nhiệm vụ dẫn dắt loài như Aogiri.

Về phía CCG, các thanh tra đều nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, họ cần tự trang bị cho mình những đối sách phản công mạnh mẽ nhất. Đó chính là lý do tiểu đội Qs (Quinx) được thành lập. Đây là một phát kiến liều lĩnh của con người khi họ quyết định cấy ghép tế bào của ghoul vào người thí nghiệm, từ đó tạo ra thế hệ thanh tra xuất sắc có sức chiến đấu thượng đẳng của giống loài ăn thịt.

Nhóm Qs gồm năm thành viên và được dẫn dắt bởi Haise Sasaki. Haise gia nhập CCG sau cuộc thanh trừng Anteiku và là một bán ghoul được huấn luyện trực tiếp bởi Kishou Arima, thanh tra khét tiếng nhất CCG. Haise tuy có vẻ ngoài khá lành tính nhưng nội tâm anh ta chưa bao giờ thanh thản, vì những mảng ký ức rời rạc từ quá khứ luôn hiện về khiến Haise luôn chất vấn anh ta thực sự là ai.

Tokyo Ghoul:re dự kiến lên sóng từ tháng 4 năm 2018.

2. Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc

Sau 18 năm tưởng như đã khép lại, tựa anime shoujo kinh điển mà 8x-9x nào cũng thuộc nằm lòng Cardcaptor Sakura (Thủ Lĩnh Thẻ Bài) đã chính thức khởi động mùa mới. Lấy đà bằng tập phim ngắn gây sốt vào tháng 9 vừa qua, Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc (tạm dịch: Thẻ Bài Trong Suốt) chính thức trở thành tâm điểm cho mùa anime đầu năm 2018.

Trailer phim anime "Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc"

Trong phim mới, nhân vật chính Sakura nay đã tròn 14 tuổi và đang học ở trường cấp hai thành phố Tomoeda. Đây cũng là lúc Sakura vui nhất vì được gặp lại với Syaoran, cậu bạn pháp sư từng hỗ trợ cô bé thu thập thẻ bài ở các phần phim trước.

Bỗng nhiên, Sakura có một giấc mơ kì lạ về người bí ẩn mặc áo choàng làm cho các thẻ bài trở nên trong suốt và mất đi quyền năng. Sau khi tỉnh dậy, Sakura quyết định tìm hiểu về nguyên nhân của giấc mơ này. Cùng với sự giúp đỡ của những người xung quanh, Sakura dần phát hiện ra và thu thập những lá bài trong suốt mới xuất hiện, đồng thời sử dụng chiếc chìa khóa phép thuật mới.

Phim sẽ ra mắt tại Nhật từ ngày 7 tháng 1 năm 2018.

3. Fairy Tail

2017 là một năm nhiều thăng trầm với fan cứng của bộ truyện tranh Fairy Tail (Hội Pháp Sư). Vốn được xem là một trong "tứ trụ" của nhà xuất bản Kodansha, đây còn là thương hiệu shounen manga đã ra mắt và duy trì suốt hơn một thập kỷ, nhưng những chương cuối của Fairy Tail xuất bản giữa năm nay trong sự thờ ơ của cộng đồng và sự hoang mang của chính fan ruột.

Còn nhớ hồi giữa tháng 5, tác giả Hiro Mashima bỗng nhiên thông báo bộ truyện sẽ kết thúc trong vòng hai tập nữa khiến fan của Fairy Tail đồng loạt dậy sóng. Dẫu biết trước đó Hiro Mashima từng thừa nhận chính ông cũng cảm thấy đứa con tinh thần của mình rơi vào vết xe đổ của những thương hiệu khác, khi thời gian phát hành đã quá dài và mạch truyện dần lặp lại gây nhàm chán, nhưng đây vẫn là một tuyên bố khá đường đột.

Giữ đúng lời hứa, Fairy Tail khép lại ở tập truyện thứ 63 vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, hồi cuối Alvarez Empire (Đế Chế Alvarez) lại có nhiều lỗ hổng về cốt truyện, để lại cái kết mở với nhiều tình tiết mơ hồ và khó hiểu. Điều gây tranh cãi nhất là sau 11 năm, tác giả vẫn không làm sáng tỏ mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi nhiều fan nhất trong truyện. Cứ như thế, một tượng đài shounen đã khép lại, nhưng nó khiến người xem cảm thấy hụt hẫng, thay vì tiếc nuối và hoài niệm như Naruto hay Inuyasha.

Tuy nhiên, một hi vọng mới lại lóe lên, khi cũng trong tháng 7, cha đẻ của Fairy Tail đã hồ hởi thông báo về mùa phim cuối cùng của thương hiệu này sẽ trở lại trong năm 2018. Đây là mùa thứ tám của loạt anime và chắc chắn sẽ là một tựa phim đáng mong chờ không chỉ đối với fan cứng của Hội Pháp Sư, mà ngay cả cộng đồng người xem anime cũng đang đợi xem tác giả Hiro sẽ "sửa sai" như thế nào để tác phẩm để đời của mình có một lần hạ màn xứng đáng.

4. Hakyu Hoshin Engi

2018 quả nhiên là một năm không hẹn mà gặp của những tựa anime tái khởi động. Chính vì vậy, không ai ngờ thương hiệu Hoshin Engi (Phong Thần Kí) đã kết thúc vào năm 1999 lại có thể "tái sinh" vào đầu năm sau. Loạt phim mới sẽ mang tên gọi Hakyu Hoshin Engi (tạm dịch Bá Khung Phong Thần Kí).

Trailer phim anime "Hakyu Hoshin Engi"

Vốn là phiên bản cải biên của thần thoại Trung Hoa về tích truyện hồ ly Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, để rồi thiên binh thiên tướng trên trời được phái xuống cứu giúp dân chúng, Hoshin Engi trong năm 2018 sẽ "thay máu" bằng một cốt truyện mới, nhưng vẫn giữ dàn nhân vật chủ chốt, nhất là nhân vật Taikoubou (Thái Công Vọng) và linh thú Tứ Bất Tượng.

Ở mùa phim mới, khi nhận ra chủng tộc của mình đang bị đe dọa bởi các loài yêu quái mang vẻ ngoài đẹp đẽ, Taikoubou thời niên thiếu đã được hé lộ thiên cơ rằng anh là một phần của Kế Hoạch Phong Thần. Nhiệm vụ của Taikoubou là tìm ra các loài sinh vật bất tử trà trộn giữa hạ giới và phong ấn chúng vĩnh viễn. Tuy nhiên, Taikoubou có một vướng mắc rằng anh không biết mình nên đứng về phe nào, khi người có công huấn luyện anh cách diệt yêu cũng chính là một yêu quái ẩn hình.

Hakyu Hoshin Engi được phát hành theo dự kiến từ ngày 12 tháng 1 năm 2018.

5. Attack On Titan

Attack On Titan (Đại Chiến Titan) là một tựa phim nổi tiếng không chỉ vì nội dung đặc sắc, mà còn ở phương diện thử thách sự kiên nhẫn của người xem. Dù nguyên tác manga đã phát triển mạch truyện khá xa, bản anime của phim vẫn chưa thể nào đuổi kịp sau hai mùa phim đầu tiên, mỗi mùa không quá 30 tập nhưng lại cách nhau tận 4 năm!

May mắn là trong năm nay, những ai yêu thích thế giới Titan thay vì dài cổ không biết chờ đến bao giờ như lần trước thì ít ra cũng đã có được một lời hứa hẹn chính thức từ studio: Attack On Titan mùa thứ 3 sẽ trở lại vào mùa hè năm 2018.

Thế giới của Attack On Titan vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh hai phe: nhóm người ít ỏi còn sống sót trên thế giới và loài quái vật Titan muốn ăn thịt con người. Cuộc chiến của cả hai bên vẫn sẽ diễn ra ở biên giới của các bức tường thành cùng với các nhân vật quen thuộc như Eren, Mikasa, Armin... Điểm đáng lưu ý là sự xuất hiện của Levi trên poster đầu tiên của mùa phim mới đang đặt ra nghi vấn liệu phần tiếp theo này có phải đặt tâm điểm ở nhân vật thú vị này hay không.

Attack On Titan mùa thứ ba dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm 2018.

6. One Punch Man

Bạn đừng quá ngạc nhiên vì One Punch Man chính là tựa phim tiếp theo chọn năm 2018 để tái xuất. Phần phim đầu tiên xuất hiện vào năm 2015 đã có danh tiếng nhất định nhưng lại gặp một số trục trặc về việc thay đổi studio. Vậy nên mới có chuyện một thương hiệu shounen đình đám như One Punch Man lại chịu cảnh chôn chân chờ đến tận ba năm mới quay trở lại.

Tuy nói là tái xuất, nhưng One Punch Man 2 khiến người xem bất an không ít vì đã được "truyền tay" từ xưởng Mahouse sang J.C. Staff, một studio vốn chỉ nổi tiếng với các tựa phim shoujo cổ điển như Slayers hay Revolitionary Girl Utena. Một thương hiệu shounen được giao phó cho những chuyên gia dựng shoujo ư? Cuộc đời Saitama từ phim ra đời thực vẫn là một hiện tượng trêu ngươi khó ai lý giải nổi.

Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là vấn đề về hình thức và cách truyền đạt, chứ nội dung One Punch Man 2 vẫn sẽ chất lừ ngay từ nguyên tác manga. Mùa phim này sẽ giới thiệu thêm một nhân vật mới: Garou. Đây là một siêu anh hùng cấp S và là đệ tử của Bang. Garou cũng phá vỡ được giới hạn con người và sở hữu năng lực vô hạn như siêu anh hùng "đấm phát chết luôn" Saitama. Cả hai dị nhân này sẽ cùng giao chiến và tất nhiên Saitama vẫn thắng vì anh ta là nhân vật chính, nhưng chiến thắng này sẽ không hề dễ ăn như với những đối thủ xấu số trong mùa phim trước.

7. The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments

Chung số phận với One Punch Man, The Seven Deadly Sins (Thất Hình Đại Tội) cũng mất tới ba năm mới có thể kể tiếp câu chuyện. Lần trở lại này, anime lấy tên gọi The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments (tạm dịch Thất Hình Đại Tội: Khi Lời Răn Sống Dậy).

Trailer phim anime "The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments"

The Seven Deadly Sins diễn ra trong bối cảnh hạ giới và thế giới của những người phi phàm chưa bị tách biệt. Ở đó, vương quốc Liones được bảo về bởi Holy Knight (Kỵ Sĩ Thánh Chiến), nhóm chiến binh có sức mạnh khủng khiếp được con người tôn kính và khiếp sợ. Công chúa của vương quốc Liones, Elizabeth, đã rời khỏi biên giới để tự mình bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy gian truân đi tìm Thất Hình Đại Tội, nhóm người mang đầy tội lỗi, đối địch với Holy Knight. Trong chuyến đi này, Elizabeth gặp gỡ một chàng trai tên Meliodas. Từ đây, chính Elizabeth, Thất Hình Đại Tội và vận mệnh cả thế giới đã bắt đầu thay đổi.

The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments ra mắt khán giả từ ngày 6 tháng 1 năm 2018.

8. Gintama: Silver Soul Arc

Theo tình hình hiện tại, nếu năm 2016 là Naruto, năm 2017 là Fairy Tail, thì đến năm 2018, chúng ta một lần nữa lại phải chia tay với thêm một tượng đài shounen danh tiếng nữa. Dù nguyên tác manga đến nay vẫn chưa xuất bản tập cuối, nhưng hồi phim thứ 64 ra mắt vào đầu năm 2018 đã được xác nhận sẽ là hồi cuối cùng trong hơn 7 năm ra mắt của anime Gintama. Để đánh dấu cho kết thúc của tựa phim, hồi phim mới dựa trên hồi truyện dài nhất và mang tên của chính tác phẩm: Gintama: Silver Soul Arc (tạm dịch Linh Hồn Bạc).

Trailer phim anime "Gintama: Silver Soul Arc"

Trong phần phim này, ác nhân Utsuro đã vạch ra một kế hoạch thâm độc khi châm ngòi cho trận đại chiến vũ trụ có thể dẫn đến sự diệt vọng của Trái Đất. Kẻ phản diện đáng sợ nhất của tựa phim không chỉ có khát khao muốn chết, mà hắn còn muốn kéo cả vũ trụ cùng xuống mồ.

Lúc ấy, nhân vật chính của chúng ta, chàng samurai nhiều thói hư tật xấu Gintoki phải tập hợp với những đồng minh và cả những kẻ thù trong quá khứ để hoàn thành hai sứ mệnh đặc biệt: hạ gục Utsuro cùng binh đoàn người ngoài hành tinh Amanto tràn đầy thù hận đã đánh mất lý trí trong cuộc xâm chiếm Trái Đất.

Gintama: Silver Soul Arc sẽ lên sóng từ ngày 8 tháng 1 năm 2018.

9. Sword Art Online: Alicization

Mùa phim thứ ba của thế giới ảo trong Sword Art Online (Đao Kiếm Thần Vực) sẽ trở lại với hồi truyện Alicization.

Teaser phim anime "Sword Art Online: Alicization"

Phần phim lấy bối cảnh tháng 6 năm 2026, khi nhân vật chính Kirito được nhận vào làm tại một công ty tên Rath. Công việc của Kirito diễn ra ở một phân xưởng biệt lập để thử nghiệm thiết bị mới có tên FullDive, một loại máy hỗ trợ thông dịch ý nghĩ. Tuy nhiên, hóa ra Rath không chỉ đơn giản muốn sản xuất thiết bị điều khiển trò chơi, mà ý định thật sự của họ là tạo ra một AI (trí tuệ nhân tạo) phục vụ cho ý đồ quân sự.

Công ty đã sao chép thành công tâm trí của một đứa trẻ vào trong cỗ máy, nhưng người máy này không thể phá luật, cũng không thể mang nhân tính. Chính vì vậy, họ đưa Kirito đến xưởng nhằm để thúc đẩy các người máy vượt qua giới hạn luật lệ thế giới ảo. Khi Kirito rời khỏi cỗ máy, công ty Rath khóa chặt trí nhớ của anh ta về Thế Giới Ngầm, nhưng Kirito sớm nhận ra có người đang can thiệp vào khoảng thời gian anh ta giao tiếp với cỗ máy nhân tạo mang tên Alice.

10. My Hero Academia

Vừa kết thúc mùa phim thứ nhì vào cuối tháng 9, My Hero Academia (Học Viện Anh Hùng) đã ngay lập tức hứa hẹn về sự quay lại của anime vào năm 2018.

Trailer phim anime "My Hero Academia 3"

My Hero Academia kể về cậu bé Izuku cùng giấc mơ trở thành siêu anh hùng, dù cho cậu chẳng sở hữu siêu năng lực gì. Trớ trêu thay, thế giới cậu đang sống lại là nơi có đến 80% dân số sở hữu sức mạnh đặc biệt, riêng Izuku lại lọt vào nhóm người thiểu số có cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, run rủi thay, Izuku được chọn làm truyền nhân của siêu anh hùng All-Might (Toàn Năng), cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi vì cậu cuối cùng cũng sở hữu được một số khả năng đặc biệt, được nhập học ở một trường toàn siêu anh hùng và bắt đầu gặp gỡ nhiều đối thủ mạnh.

Mùa phim mới chọn thời điểm kỳ nghỉ hè sau học kỳ đầu tiên ở học viện. Izuku cùng lớp 1-A tham gia một chuyến dã ngoại tham quan dưới sự giám sát của nhóm anh hùng Pussycats. Tất nhiên cậu bé không hề đoán trước được những sự kiện kế tiếp sẽ xảy đến với mình.

My Hero Academia mùa thứ 3 sẽ lên sóng vào tháng 4 năm 2018.