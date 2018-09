2 nghi phạm sát hại, cướp xe rồi ném xác phi tang nam tài xế tãi có thể đối mặt án tử hình

Ngày 16/9, một lãnh đạo công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công cả hai nghi phạm gây ra vụ án mạng giết người cướp xe vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo tình tiết vụ án được ghi nhận, khẳng định các đối tượng đã có bàn bạc với nhau từ trước. Cả 2 đã chuẩn bị công cụ phạm tội là sợi dây, sau đó lên kế hoạch thuê xe, đến vị trí định sẵn rồi sát hại tài xế.

Sau khi sát hại nạn nhân, các đối tượng đã phi tang xác nạn nhân xuống đèo để che dấu hành vi phạm tội. Tiếp đó chúng lại mang xe của nạn nhân đi cầm cố. Hành vi của 2 nghi can không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Đối tượng Bùi Văn An tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân.

"Hành vi phạm tội của các nghi can đã thể hiện ý thức "giết trước, cướp sau", đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn.

Xét hành vi phạm tội của 2 nghi can có vị trí vai trò là ngang nhau. Quá trình thực hiện hành vi của cả 2 nghi can không còn tính người, sau khi sát hại dã man nạn nhân còn vứt xác nạn nhân tại khe núi. Nếu các nghi can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì cả 2 nghi can phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình" - luật sư Thơm thông tin.

Trước đó, ngày 6/9, công an Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của người nhà tài xế Bùi Văn N. (SN 1982, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn), trình báo về việc anh này đã lái xe chở khách từ ngày 4/9 và mất liên lạc ngay sau đó.

Quá trình điều tra, ngày 11/9, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe của nạn nhân bị cầm cố ở Hà Nội. Qua xác minh, tang vật được mang đến cầm cố bởi hai đối tượng Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn). Chiếc xe sau đó đã bị thu hồi.

Đối tượng Bùi Văn Hiền.

Phía công an đã nhanh chóng đến nhà các đối tượng, tuy nhiên An đã bỏ trốn trước đó. Riêng Hiền bị áp giải về trụ sở để lấy lời khai. Khi bị xét hỏi, đối tượng đã khai nhận, y cùng An thuê tài xế N. chở từ 2h sáng ngày 4/9. Sau khi xe khởi hành thì chúng đã dùng dây siết cổ nạn nhân, sau đó ném xác xuống đèo cạnh QL6 (Mai Châu, Hòa Bình) rồi mang xe bỏ trốn xuống Hà Nội cầm cố.

Từ thông tin đối tượng cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Đến ngày 15/9 đối tượng còn lại cũng sa lưới pháp luật.