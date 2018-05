15 tác phẩm “đáng đồng tiền bát gạo” được trình chiếu tại LHP Cannes 2018

Đến hẹn lại lên, Liên hoan phim Cannes mỗi năm luôn là dịp thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bằng hình ảnh các ngôi sao nổi tiếng sải bước trên thảm đỏ trong những bộ trang phục rực rỡ. Đằng sau bữa tiệc thị giác đó, Cannes còn là một liên hoan phim quốc tế chất lượng với 71 năm trình chiếu và đánh giá rất nhiều tác phẩm điện ảnh tuyệt vời.

Hãy cùng điểm qua 15 bộ phim được trông chờ nhất trong liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5 tới nhé!

1. Black Kklansman

Thừa thắng xông lên sau thành công ngoài mong đợi của Get Out, Jordan Peele quyết định hợp tác với vị đạo diễn huyền thoại Spike Lee trong tác phẩm mới nhất – Black Kklansman (tạm dịch: Mỹ Đen). Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Ron Stallworth, thám tử da màu đầu tiên của Cục Cảnh sát thành phố Colorado Springs.

150 năm trước, ở nước Mỹ xuất hiện Ku Klux Klan (KKK) – một tổ chức chính trị ngầm theo chủ nghĩa người da đen là hạ đẳng. Bằng cách giả mạo là một người Mỹ da trắng thông qua các cuộc gọi điện thoại và hạn chế tối đa gặp mặt, Stallworth đã trở thành một thành viên của KKK để tìm cách khai thác thông tin nhằm triệt hạ tổ chức phân biệt chủng tộc này.

2. Burning

Được chuyển thể từ truyện ngắn Barn Burning (tựa Việt: Đốt nhà kho) của tác gia nổi tiếng Haruki Murakami, bộ phim Burning kể về những sự việc kỳ lạ xảy ra càng lúc càng dày đặc trong cuộc sống của ba người bạn trẻ Jong-soo, Ben và Hae-mi. Lee Chang-dong – đạo diễn của bộ phim – đã phát biểu rằng thông qua tác phẩm của mình, ông muốn khắc họa cuộc sống của thanh thiếu niên trong thời đại mới: một cuộc sống tưởng như đã được êm đềm sắp xếp sẵn nhưng ẩn sau trong đó là rất nhiều sóng gió và bí ẩn khó nói.

Phim có sự tham gia của ngôi sao "The Walking Dead" Steven Yeun.

3. Climax

Climax (tạm dịch: Điểm Cực Hạn) là bộ phim nói tiếng Pháp mới nhất của đạo diễn Gaspar Noé. Được đặt vào giữa những năm 90, bộ phim kể về một nhóm 20 người bạn trẻ có cùng đam mê biểu diễn nghệ thuật đường phố. Họ quyết định tổ chức một buổi trại hè bí mật ở một khu rừng vắng vẻ để ăn mừng việc kết thúc thành công một màn biểu diễn lớn. Sau khi cùng nhau uống rượu sangria, tất cả mọi người bỗng trở nên điên khùng và bắt đầu thực hiện những hành động rồ dại. Chắc chắn rằng đã có một ai đó bỏ thuốc kích thích vào trong rượu. Và rồi đêm còn rất dài, không ai biết được điều kinh khủng gì có thể xảy ra đối với những thanh niên không còn tỉnh táo ấy.

4. Cold War

Paweł Pawlikowski – vị đạo diễn từng cầm trong tay tượng vàng Oscar với tác phẩm Ida – đã quay trở lại với một bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh vào những năm 50 của thế kỷ trước. Giữa giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh, một tình yêu tuyệt đẹp đã trót nảy nở giữa hai nhân vật chính có xuất thân và quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau.

5. Fugue

Bộ phim Fugue (tạm dịch: Tẩu Khúc) kể về Alicja, một người phụ nữ đã mất đi toàn bộ ký ức của mình trong một vụ tai nạn thảm khốc. Cô ấy trở về với gia đình nhưng lại bị đóng khung vào những vai trò mà giờ đây cô không còn hứng thú nữa. Vì Alicja đã không nhớ chút gì về bản thân trong quá khứ nên rất khó để cô có thể tiếp tục đảm nhận một cuộc đời giống hệt ngày trước. Thông qua tác phẩm này, đạo diễn Agnieszka Smoczynska muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền được sống tự do trong mỗi con người.

6. The Girls of the Sun

Tác phẩm mới nhất của nữ đạo diễn Eva Husson kể về câu chuyện của Bahar (Golshifteh Farahani), một cô gái người Kurad bị hoàn cảnh ép buộc phải cầm súng đứng lên làm thủ lĩnh chống lại phiến quân. Với tố chất dũng cảm, Bahar đã thành lập nên nhóm "The Girls of the Sun" (Những cô nàng của mặt trời) gồm các cô gái sẵn sàng chiến đấu với những phần tử cực đoan đã chiếm lấy thị trấn nơi họ đang sinh sống.

7. The House that Jack Built

Được đạo diễn bởi Lars von Trier và có sự góp mặt của nam diễn viên Matt Dillon, bộ phim The House that Jack Built (tạm dịch: Ngôi Nhà của Jack) kể về cuộc đời của tên sát nhân hàng loạt Jack đến từ nước Mỹ. Bộ phim dài 155 phút này đi sâu vào tuổi thơ của Jack nhằm tìm ra lời giải thích cho những hành động dã man mà hắn thực hiện khi đã trưởng thành.

8. The Image Book

Đạo diễn Jean-Luc Godard - huyền thoại sống của điện ảnh Pháp, người tiên phong trong phong trào Làn Sóng Mới thập niên 1960 - mang đến cho Liên hoan phim Cannes 2018 tác phẩm The Image Book (tạm dịch: Cuốn Sách Hình Họa). Dù cho đến tận bây giờ, thông tin về nội dung phim vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cái tên Jean-Luc Godard là đã đủ đảm bảo rằng đây là một kiệt tác đáng mong chờ.

9. Happy as Lazzaro

Bộ phim Happy as Lazzaro (Hạnh phúc như Lazzaro) kể về Lazzaro, một thanh niên với trái tim giản đơn và chân thật đến nỗi nhiều người chê anh ta ngốc nghếch. Tuy vậy, chàng nông dân thật thà Lazzaro lại trở thành bạn thân với thanh niên quý tộc Tancredi. Giữa một thời đại tăm tối khi mà con người luôn tham lam và nghi kỵ lẫn nhau, tình bạn của Lazzaro và Tancredi dường như là ánh sáng duy nhất.

10. Long Day’s Journey Into Night

Tác phẩm này được đạo diễn bởi người đứng sau bộ phim đình đám Kaili Blues – Bi Gan. Bộ phim kể về hành trình trở về quê hương của một người đàn ông để tìm kiếm người con gái đã từng mang đến cho ông ta một mùa hè hạnh phúc không thể nào quên vào mười hai năm trước. Trước khi ra đi, thứ duy nhất cô gái để lại cho ông ta là một chiếc hộp thuốc lá có viết tên của một ngôi sao điện ảnh trên nó.



11. Pope Francis – A Man of His Word

Đạo diễn Wim Wenders đã trở lại với một bộ phim tài liệu mới toanh - A Man of His Word. Bộ phim là một chuyến hành trình theo sát từng bước chân của Giáo hoàng Pope Francis nhằm lột tả những trăn trở về thế giới của ngài đồng thời thể hiện niềm hạnh phúc mà ngài nhận được xuyên suốt cuộc đời mình.

12. Three Faces

Bộ phim tập trung lột tả những vấn đề xoay quanh cuộc sống của ba nữ diễn viên tương ứng với ba giai đoạn trong cuộc đời – tuổi trẻ, đỉnh cao và buổi xế chiều. Được hoàn thành bởi đạo diễn người Iran Jafar Panahi, Three Faces (tạm dịch: Ba Khuôn Mặt) được kỳ vọng sẽ mang lại những ấn tượng tốt như các tác phẩm Closed Curtain hay This is Not a Film đã làm

13. Shoplifters

Hirokazu Kore-eda là một trong những đạo diễn tạo ra được nhiều tác phẩm nhất trên thế giới, thế nhưng lần gần nhất mà phim của ông được mang sang Cannes đã là Distance từ năm 2001. Vì thế, Shoplifters (tạm dịch: Những Kẻ Trộm Vặt) giống như là một "sự phục thù" của Kore-eda. Bộ phim kể về một cặp cha con vì quá nghèo nên đã ăn cắp vặt ở các cửa hàng. Vào một ngày nọ, họ bắt gặp một bé con run lẩy bẩy bên đường vì lạnh và quyết định cưu mang cô bé.

14. Under the Silver Lake

Được đạo diễn bởi David Robert Mitchell, Under the Silver Lake (Dưới Làn Nước Bạc) có nhân vật chính là Sam (Andrew Garfield), 33 tuổi. Một ngày nọ, anh vô tình phát hiện ra có một người phụ nữ tên là Sarah (Riley Keough) hay tắm ở hồ bơi trong căn hộ anh đang ở. Sau khi người này đột ngột biến mất, Sam đã tò mò tìm hiểu và rồi vô tình bị cuốn vào một phi vụ bắt cóc giết người động trời.

15. Yomeddine



Cuối cùng, Yomeddine (tạm dịch: Ngày Phán Xử) khép lại danh sách 15 bộ phim tiêu biểu bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên đến từ Ai Cập tham gia Liên hoan phim Cannes. Được đạo diễn bởi Abu Bakr Shawky và vợ của anh - Dina Emam, bộ phim kể về chuyến đi lang thang của hai người vô gia cư Beshay và Shika. Thông qua cuộc hành trình này, họ nhận ra thế giới xung quanh - so với đất nước nhỏ bé họ đang sống mà lúc bấy giờ vẫn còn là một thuộc địa - còn khắc nghiệt và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Liên hoan phim Cannes 2018 diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 19/5, với chiếc ghế chủ tịch ban giám khảo dành cho Cate Blanchett. Tác phẩm giật gân Everybody Knows (tạm dịch: Ai Cũng Biết Điều Đó) có sự góp mặt của Javier Bardem , Penélope Cruz và Ricardo Darín được chọn để mở màn Cannes năm nay.