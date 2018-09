12 phim truyền hình Hàn ồ ạt lên sóng, tháng 9 này dân tình cày phim "sấp mặt" (Phần cuối)

Mặc dù không phải là thời điểm lên sóng của những "bom tấn" truyền hình được chờ đợi nhất dịp cuối năm như Boyfriend, Vagabond,... tháng 9/2018 vẫn sẽ không thiếu những tác phẩm đặc sắc quy tụ những gương mặt diễn viên tên tuổi. Nối tiếp 6 bộ phim vừa ra mắt khán giả trong nửa đầu tháng 9, hãy cùng điểm mặt 6 cái tên còn lại sẽ lên sóng trong tháng này.

1. Ambergris (Long Diên Hương)

Thể loại: Kỳ ảo Số tập dự kiến: 4 Kênh phát sóng: Naver TVcast Thời gian khởi chiếu: 10/09

Năm 2053, toàn nhân loại đang được tận hưởng quả ngọt từ sự phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, có "một thứ" mà loài người không thể lí giải được, và chính vấn đề này đã khiến cả xã hội rơi vào cảnh u tối, tuyệt vọng. Một cô gái với những hoài niệm về tuổi thơ, một phát thanh viên mong mỏi thoát khỏi cuộc sống trần tục hiện tại và Trí tuệ Nhân tạo đã đưa cả hai bước vào một chuyến hành trình mới. Vì sao họ lại chiến đấu? Điều gì đã đem họ ra đại dương bao la?

Teaser "Ambergris"

2. Ping Pong Ball (Quả Bóng Bàn)

Thể loại: Thể thao Số tập dự kiến: 2 Kênh phát sóng: jTBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 17/09 Lịch phát sóng: Thứ Hai 17/09 - thứ Ba 18/09

Được xây dựng dựa trên truyện tranh mạng cùng tên của tác giả Jo Geum San, Ping Pong Ball là câu chuyện kể về một sinh viên đại học trẻ tuổi và một người vô gia cư bí ẩn. Cả hai trở nên gắn bó với nhau nhờ những trải nghiệm của họ về những mối tình không trọn vẹn đã qua.

Teaser "Ping Pong Ball"

3. Terius Behind Me (Terius Phía Sau Tôi)

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Kỳ bí Số tập dự kiến: 32 Kênh phát sóng: MBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 26/09 Lịch phát sóng: Thứ Tư - thứ Năm hàng tuần

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của tài tử điển trai So Ji Sub. Tác phẩm xoay quanh một người phụ nữ mất chồng tên Go Ae Rin (Jung In Sun). Hàng xóm của cô là Kim Bon (So Ji Sub), một đặc vụ của Cục Tình báo Quốc gia. Cả hai cùng nhau tìm kiếm sự thật về những liên quan giữa chồng của Go Ae Rin và một âm mưu khủng khiếp.

Teaser "Terius Behind Me"

4. Two Lives One Heart (Hai Mạng Sống, Một Trái Tim)

Thể loại: Y học Số tập dự kiến: 40 Kênh phát sóng: SBS Thời gian khởi chiếu dự kiến: 27/09 Lịch phát sóng: Thứ Tư - thứ Năm hàng tuần

Quy tụ hai diễn viên thực lực của Hàn Quốc Go Soo và Uhm Ki Joon, Two Lives One Heart là câu chuyện xoay quanh khoa phẫu thuật lồng ngực của một bệnh viện. Park Tae Soo (Go Soo) là một bác sĩ thuộc khoa lồng ngực với 4 năm kinh nghiệm, mẹ của anh ta đang đợi được ghép tim. Choi Suk Han (Uhm Ki Joon) là một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tài năng nhưng không được đối xử một cách công bằng vì có xuất thân từ một trường y của địa phương.

Teaser "Two Lives One Heart"

5. The Third Charm (Vẻ Quyến Rũ Thứ Ba)

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: jTBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 28/09 Lịch phát sóng: Thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần

Bộ phim là câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trai gái có tính cách hoàn toàn trái ngược, người 20 tuổi, người 32. Oh Joo Young (Seo Kang Joon) là một chàng sinh viên đại học tỉ mỉ và đầy nguyên tắc, luôn làm việc theo đúng thời gian biểu hoàn hảo của anh ta. Đối lập với anh, Lee Young Jae (Esom) lại là một người phụ nữ đa cảm và tự phát nhưng chân thành. Cô đã bỏ học đại học và hiện đang là một trợ lý làm tóc.

Teaser "The Third Charm"

6. The Player (Tay Chơi Điều Tra)

Thể loại: Hành động, Hình sự Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: OCN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 29/09 Lịch phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần

4 con người tài năng trong lĩnh vực của riêng họ tập hợp lại để tạo thành một đội chuyên giải quyết các vụ án hình sự. Hai nhân vật chính là Kang Ha Ri (Song Seung Hun). một tên lừa đảo khét tiếng, dẻo mỏ, có xuất thân từ một gia đình toàn các điều tra viên, và Cha Ah Ryung (Krystal), một tài xế chuyên nghiệp lớn lên trong cô nhi viện sau khi bị bố mẹ ruột bỏ rơi.