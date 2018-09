10 phụ nữ đẹp bậc nhất phương Tây: Có người bị chồng yêu cầu khỏa thân cưỡi ngựa

Hãy cùng điểm qua câu chuyện và chiêm ngưỡng dung nhan của 10 người phụ nữ đẹp bậc nhất trong lịch sử phương Tây thời cổ - trung đại, theo tổng hợp của trang web Listamaze.

10. Joan of Arc (Thế kỷ 14)

Joan of Arc được coi là một nữ anh hùng của nước Pháp trong cuộc chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh, sau khi qua đời một thời gian cô đã được Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh.

Cô sinh ra trong một gia đình nông dân, tại Domrémy ở đông bắc nước Pháp. Khi bắt đầu nghiệp binh, cô cho biết mình được các vị thánh giúp đỡ để ủng hộ Charles VII lên ngôi và phục hồi nước Pháp từ sự thống trị của Anh. Vua Charles VII lúc đó đã gửi cô đến giải cứu thành Orléans...

Tiếng tăm của cô trở nên vang dội sau khi phá vòng vây chỉ trong 9 ngày. Và cùng một loạt chiến thắng nhanh chóng khác với sự góp sức của Joan of Arc đã giúp Charles VII đăng quang tại Reims. Sự kiện này đã thúc đẩy tinh thần quân Pháp và mở đường cho chiến thắng cuối cùng của đất nước này.

Đáng tiếc vào năm 1930, lúc sắp tròn 19 tuổi, cô đã bị bắt và bị thiêu sống.

Jeanne d'Arc được hình tượng hóa trong các bài hát, các bộ phim truyền hình và trò chơi điện tử như một nhân vật anh hùng xinh đẹp và hiệp sĩ đấu kiếm dũng cảm. Cô xứng đáng có tên trong danh sách này bởi lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng, một trái tim đẹp và vẻ đẹp của mình.

9. Aspasia (thế kỷ thứ 5 TCN)

Aspasia là một người nhập cư có tầm ảnh hưởng đến thời kỳ cổ đại ở Athens. Có nhiều đánh giá cho rằng cô là người phụ nữ nổi tiếng đầu tiên của Athens.

Cô là người tình của chính khách Pericles (vị chính khách nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất của Hy Lạp thời bấy giờ). Tuy vậy, đến giờ thông tin chính xác về tình trạng hôn nhân của cặp đôi này vẫn chưa được rõ ràng.

Có rất nhiều nhà triết học đã viết về Aspasia trong các tác phẩm của mình. Lại có nhà sử học và học giả giả thiết rằng Aspasia là một chủ chứa và là gái điếm, bản thân cô cũng là một kỹ nữ hạng sang thời kỳ đó ở Athens.

Nhưng nhìn chung cô được thừa nhận là có vẻ đẹp thể chất và trí thông minh tuyệt vời, và có vai trò quan trọng trong lịch sử Athens thời cổ đại.

Vào năm 1835, Lydia Maria Child, một nhà văn người Mỹ đã xuất bản một tiểu thuyết cổ điển có tên là Philothea, miêu tả Aspasia là một người phụ nữ xinh đẹp cũng như lột tả được sự tinh tế của cô.

8. Lucrezia Borgia (Thế kỷ 14-15)

Ngoại hình của Lucrezia Borgia là một trong những điều được đánh giá cao nhất ở Ý trong thời kỳ trung cổ. Thậm chí cô còn được cho là một trong những người phụ nữ đẹp nhất xuyên suốt 2 thế kỷ 14 và 15, khi sở hữu mái tóc suối mật vàng óng ả, làn da ửng hồng, bầu ngực cao và đôi mắt màu hạt dẻ đổi màu.

Lucrezia Borgia là con gái của Giáo hoàng Alexander VI. Ngày nay, cô vẫn được mến mộ dưới hình thức là nguyên mẫu trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, văn học và opera, thậm chí trong các trò chơi điện tử.

7. Salome (thế kỷ thứ nhất)

Salome là một vũ công nổi tiếng. Cô là con gái của Herod II và Herodias.

Trong lịch sử, cô nổi tiếng với điệu nhảy Dance of the Seven Veils (Điệu nhảy với 7 voan) và cũng được biết đến từ những câu chuyện Kinh Thánh, với việc mang đầu Thánh John về sau khi ông bị hành quyết.

Cô có thể không phải là người đẹp nhất trong lịch sử, nhưng điệu nhảy mê hoặc của cô là đủ để thu hút sự chú ý của những tài liệu ghi chép lịch sử. Sự tồn tại của Salome được khẳng định và củng cố bằng việc đã từng xuất hiện các đồng tiền xu in hình khuôn cô.

Ngày nay, cô được nhắc đến dưới nhiều hình thức nghệ thuật truyền thông như tranh vẽ, truyền hình, phim ảnh và văn học.

6. Lady Godiva (Thế kỷ 11)

Bức tượng điêu khắc nữ bá tước Lady Godiva xinh đẹp cưỡi ngựa trong trạng thái khỏa thân của nghệ sĩ người Anh, William Reid Dick năm 1949.

Lady Godiva là người vợ cao quý và xinh đẹp của Leofric - Bá tước thành Mercia. Cô được biết đến với sự đóng góp hào phóng của mình cho các nhà thờ và tổ chức từ thiện.



Theo một câu chuyện từ thế kỷ thứ 11, Godiva cảm thấy khó chịu bởi những khoản thuế nặng nề mà Leofric đã đánh vào người dân vùng Coventry.

Với lòng nhiệt huyết với người dân Coventry, cô đã cởi bỏ hết y phục chỉ dùng mái tóc chảy dài để che thân và leo lên ngựa.

Theo các câu chuyện được kể lại, cô ra lệnh người dân ở lại trong nhà và không được nhìn trộm mình. Nhưng một người đàn ông tên là Tom không thể cưỡng lại ham muốn đã lén nhìn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên sau đó, Tom đã bị chọc mù mắt.

Sau đó, cô đã yêu cầu chồng mình giữ lời hứa và Bá tước Mercia đã đồng ý giảm thuế cho người dân.

Nhiều nhà sử học cho rằng việc nàng Lady Godiva trần truồng cưỡi ngựa chỉ là chuyện được thêu dệt, dù thực sự Godiva là nhân vật có thật tồn tại ở thế kỷ 11.

Ngoài ra, Godiva cùng với chồng mình được biết đến đã thành lập tu viện Benedictine ở Coventry.

* Còn tiếp

Nguồn: Listamaze