10 loại kem che khuyết điểm bán chạy nhất trên Sephora hóa ra toàn là những ứng viên "cao cấp"

Kem che khuyết điểm là thứ không thể thiếu trong túi đồ make up của các cô nàng điệu đà. Cho dù bạn có làn da đẹp đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc xuất hiện nốt mụn, quầng thâm mắt hay những vệt da không đều màu. Đây chính là lúc sản phẩm che khuyết phát huy tác dụng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một loại kem phù hợp với làn da, mang lại hiệu quả che phủ cao thật không dễ dàng khi có quá nhiều sự lựa chọn đến từ các hãng mỹ phẩm nổi tiếng. Thấu hiểu điều này, Sephora đã chia sẻ 10 sản phẩm che khuyết điểm được khách hàng của họ đánh giá cao nhất trên trang web của hãng mà bạn có thể tham khảo.

1. Too Faced Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer - 29$ (Khoảng 660,000VNĐ)

Tuy là một sản phẩm mới ra mắt của hãng nhưng Too Faced Born This Way SuperCoverage Multi-Use Sculpting Concealer đã nhận được trên 10 ngàn lượt yêu thích trên trang Sephora. Với tông màu đa dạng gồm 20 sắc độ khác nhau, sản phẩm được đánh giá là có độ che phủ cao và không làm lộ nếp nhăn.



2. Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer - 28$ (Khoảng 640,000VNĐ)

Đây là sản phẩm được Laura Mercier tạo ra với mong muốn đem lại một lớp che phủ mỏng nhẹ,"thật" như làn da của bạn. Quả thực, 95% khách hàng đã sử dụng đều đưa ra ý kiến rằng họ yêu thích kết cấu nhẹ tênh cũng như mức độ che phủ từ trung bình đến cao của sản phẩm



3. Lancome Maquicomplet Complete Coverage Concealer - 31$ (Khoảng 710,000VNĐ)

Nếu đang đau đầu vì đôi mắt gấu trúc bởi trót thức khuya xem bóng đá, còn chờ gì mà không mua ngay Lancome Maquicomple Complete Coverage Concealer, sản phẩm hiện gây sốc cho các tín đồ làm đẹp nhờ khả năng che phủ quầng thâm mộtcách kỳ diệu



4. Yves Saint Laurent All Hours Concealer - 34$ (Khoảng 780,000VNĐ)

Kem che khuyết điểm của nhà Ysl có mức độ che phủ trung bình cùng với 12 tông màu để chọn lựa. Ngoài bao bì vàng kim sang chảnh đặc trưng của hãng, sản phẩm còn được yêu thích bởi kết cấu mỏng nhẹ và khả năng bền màu không xuống tông sau nhiều giờ.



5. Nars Soft Matte Complete Concealer - 30$ (Khoảng 690,000VNĐ)

Danh tiếng của Nars nổi như cồn toàn thế giới nhờ sản phẩm che khuyết điểm dạng kem Radiant Creamy Concealer. Tuy nhiên, một điểm trừ của Nars Radiant Creamy Concealer chính là dùng khá nhanh hết, đi kèm mức giá không mấy dễ chịu. Dường như thấu hiểu điều này, hãng đã cho ra mắt kem che khuyết điểm dạng nén Nars Soft Matte Complete Concealer. Đây là sản phẩm nhận được 100 ngàn lượt yêu thích bởi khả năng giấu đi mọi nốt mụn hay vùng da không đều màu xấu xí mà không hao quá nhiều kem.



6. Make Up For Ever Full Cover Concealer - 34$ (Khoảng 780,000VNĐ)

Cái tên đã nói lên tất cả. Make Up For Ever Full Cover Concealer có độ che phủ hoàn hảo cùng với khả năng chống nước tuyệt đối nhưng vẫn không gây cảm giác bức bí cho làn da.



7. BareMinerals BarePro 16-Hr Full Coverage Concealer - 24$ (Khoảng 550,000VNĐ)

Dành cho những bạn gái hay phải di chuyển và ưa thích sự tiện dụng, kem che khuyết điểm dạng thanh của BareMinerals là sự lựa chọn tuyệt vời nhanh chóng khiến những nốt mụn và đốm nâu trên da biến mất ngay tức thì.



8. Giorgio Armani Beauty High Precision Retouch - 40$ (Khoảng 920,000VNĐ)

Nếu bạn đang có hầu bao rủng rỉnh, đừng tiếc tiền cho một sản phẩm chất lượng như Giorgio Armani Beauty High Precision Retouch bởi khả năng mang lại lớp nền tự nhiên mỏng nhẹ như không nhưng vẫn đủ để che giấu mọi dấu hiệu của làn da đang mỏi mệt vì quầng thâm hay mụn.



9. Yves Saint Laurent Touche Eclat Radiance Perfecting Pen - 38$ (Khoảng 870,000VNĐ)

Khi mà các tín đồ làm đẹp đang bận tranh luận xem đây thực chất là kem chekhuyết điểm hay là một sản phẩm highlight, thì phần lớn người dùng vẫn phải công nhận khả năng làm sáng và che phủ quầng thâm mắt tuyệt hảo của Yves SaintLaurent Touche Eclat Radiance Perfecting Pen.



10. Bobbi Brown Under Eye Corrector - 28$ (Khoảng 640,000VNĐ)

Được thiết kế riêng biệt để giấu đi quầng thâm và bọng mắt, Bobbi Brown Under Eye Corrector có 17 tông màu bao gồm hồng hoặc đào cho khách hàng lựa chọn dựa trên từng loại sắc tố da. Với tính năng không thấm nước, sản phẩm được khen ngợi bởi chất kem mịn và độ che phủ cao.