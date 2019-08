10 cuốn sách về nghệ thuật lãnh đạo cần đọc trước tuổi 30: Có cả tác phẩm Jeff Bezos khuyên nên thử!

Bài chia sẻ của Marcel Schwantes - Nhà sáng lập, giám đốc nhân sự của Leadership from the Core. Ông còn là diễn giả, huấn luyện viên đời sống nổi tiếng, cũng như cây bút quen thuộc của các tạp chí về doanh nhân như Inc., Business Insider, CNBC,...

Suốt những năm 20 tuổi, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tự phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo của mình. Tôi vẫn chưa đủ tự tin để có thể đưa ra các quyết định làm thay đổi cuộc đời như kinh doanh, giữ vị trí lãnh đạo hay kết hôn.

Sau khi chạm ngưỡng 30, tôi cảm thấy mình cần phải đọc sách - rất nhiều sách. Nhìn lại tuổi 20 đã bỏ phí, tôi ước gì mình đã chăm chỉ đọc nhiều hơn khi ấy.

Dưới đây là một số cuốn sách về kinh tế và nghệ thuật lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong những năm qua mà tôi tổng hợp được.

Applied Empathy: The New Language of Leadership (Sự thấu cảm: Ngôn ngữ mới của nghệ thuật lãnh đạo)

Trong cuốn sách này, Michael Ventura - doanh nhân, CEO của công ty thiết kế Sub Rosa - đã đưa ra nền tảng để xây dựng một đội ngũ nhân viên đa dạng, sáng tạo bằng cách giúp người lãnh đạo nhìn sự việc dựa trên quan điểm của họ. Nếu bạn muốn thực sự kết nối và hiểu những người mình đang làm việc cùng, đây là cuốn sách dành cho bạn.

Flow: The Psychology of Optimal Experience (Dòng chảy: Tâm lý học về Trải nghiệm tối ưu)

Nhà tâm lý học lừng danh Mihaly Csikzentmihalyi đã viết cuốn sách này kinh điển mọi thời đại này để chứng minh rằng chúng ta có thể điều khiển, kiểm soát được tinh thần mình ở trạng thái tích cực. Trong Flow, bạn sẽ biết mình nên đi tìm niềm vui cuộc sống ở đâu và làm thế nào để trở nên thực sự hạnh phúc bằng cách tự tạo ra định nghĩa riêng của mình về cuộc sống.

The Language of Emotional Intelligence: The Five Essential Tools for Building Powerful and Effective Relationships (Ngôn ngữ của trí tuệ xúc cảm: 5 công cụ cần thiết để xây dựng mối quan hệ có hiệu quả)

Cuốn sách này nói về cách sử dụng trí tuệ xúc cảm để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai trong đời bạn, từ cấp dưới cho đến gia đình. Tác giả Jeanne Segal đã hướng dẫn cách sử dụng 5 công cụ cơ bản trong trí tuệ xúc cảm để cải thiện giao tiếp, đọc các dấu hiệu phi ngôn ngữ, giải quyết các mâu thuẫn trước chúng ở ngoài tầm kiểm soát.

Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges (Hiện hữu trong từng khoảnh khắc)

Ảnh: Nhã Nam

Trong cuốn sách này, nhà tâm lý xã hội học, tác giả Amy Cuddy đã ủng hộ những quan điểm về sự hiện hữu và sức mạnh mà mình đề cập trong bài diễn thuyết TED Talk năm 2012 "Cơ thể quyết định bạn là ai". Phát hiện của bà sẽ giúp bạn tìm lại sự tự tin vào bản thân mình khi bạn cần nhất - trong cuộc hẹn đầu tiên, buổi phỏng vấn xin việc, cuộc trò chuyện khó nói với những người thân yêu.

Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling (Khiêm nhường học hỏi: Nghệ thuật tinh tế hỏi thay vì kể)

Edgar Schein thừa nhận rằng cuốn sách Humble Inquiry của ông không chỉ đơn giản bàn về chuyện đặt câu hỏi. Nó yêu cầu bạn phải đặt ra đúng loại câu hỏi. Về bản chất, các nhà lãnh đạo có thể học cách dò hỏi thông tin mà không khiến người cảm thấy bị đe dọa hay thiên vị. Bằng cách cải thiện những kỹ năng này, người lãnh đạo có thể thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khơi gợi sự thỏa mãn và hạnh phúc ở nhân viên, khuyến khích làm việc nhóm, và giảm thiểu các mâu thuẫn.

Faster Together (Cùng nhau nhanh hơn)

Cuốn sách Faster Together của chuyên gia về hiệu suất Laura Stack sẽ chỉ cho bạn cách để tối ưu hóa hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên. Với hàng đống email, deadline và các cuộc họp, điều thực sự làm nên sự khác biệt là tinh thần làm việc nhóm. Cuốn sách này bao gồm một bản đánh giá mang tính tương tác giúp bạn hiểu rõ tốc độ và gia tốc làm việc của nhân viên.

The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Thế lưỡng nan của nhà cải cách)

Được viết bởi chuyên gia cải cách Clayton M. Christensen, The Innovator’s Dilemma có mặt trong danh sách "100 cuốn sách về nghệ thuật lãnh đạo và thành công phải đọc trong đời" do các biên tập của Amazon bình chọn. Nó được coi là cuốn sách kinh điển về cải cách, được CEO Amazon Jeff Bezos khuyên đọc. Cuốn sách cung cấp thông tin về những thành công và thất bại của các công ty hàng đầu thế giới, từ đó rút ra quy luật tận dụng hiện tượng siêu cải cách.

Mindset: The New Psychology of Success (Tâm lý học thành công)

Ảnh: Alpha Book

Trong cuốn sách này, nhà tâm lý học tới từ ĐH Stanford Carol Dweck đã cho thấy thành công trong bất cứ lĩnh vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi cách chúng ta nghĩ về tài năng và khả năng của mình. Nếu bạn tin rằng khả năng của mình là do ADN hay số phận quyết định, thay vì nhờ sự chăm chỉ và thói quen, bạn có tư duy bảo thủ thay vì tư duy cầu tiến.

Permission to Screw Up (Quyền được sai lầm)

Trong cuốn Permission to Screw Up, Kristen Hadeed - người sáng lập, CEO của Student Maid - đã kể lại hành trình lãnh đạo của mình khi khởi nghiệp bằng một công ty dịch vụ vệ sinh thời sinh viên. Sau nhiều thất bại liên tiếp, công ty của bà giờ đây đã trở thành cái tên hàng đầu thế giới, nổi tiếng về văn hóa làm việc đầy tin tưởng và trách nhiệm. Hadeed chia sẻ những sự thật trần trụi về cách bà đã biến công ty thành nơi mà nhân viên không nỡ rời đi.

Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose (Tỷ phú bán giày)

Tony Hsieh - CEO của tập đoàn bán lẻ online Zappos - đã chia sẻ những bài học kinh doanh mà ông học hỏi được trong suốt đời mình để biến một tiệm bán pizza và nước chanh thành một công ty tầm cỡ như hiện nay. Cuối cùng, ông cho thấy hiệu quả của việc sử dụng nguyên tắc "Lãnh đạo là đầy tớ" làm cốt lõi để tạo ra lợi nhuận, đam mê, và mục đích trong cả cuộc sống lẫn kinh doanh.